Rosa Rodríguez, candidata de Por Andalucía en Córdoba: «La parte pasional de la política la vivo desde pequeña; soy hija de represaliado»

-¿Quién es Rosa Rodríguez? ¿Cómo se definiría a sí misma?

-Soy una mujer, madre de dos hijos, casada desde hace 25 años con la misma persona. Estudié, gracias a una beca, una carrera que me ha permitido ganarme con dignidad la vida. Soy una persona familiar, normal, del pueblo, sin grandes aspiraciones, sin grandes pretensiones.

-Su trayectoria personal está muy vinculada a las cuestiones de género. ¿Desde cuándo tiene interés por ese tema y qué es lo que más le enfada del discurso negacionista?

-Desde hace años imparto cursos, talleres y doy alguna ponencia sobre prevención de la violencia de género y promoción de la igualdad. Lo que me enfada del discurso negacionista es que lo que está en juego es las vidas de las mujeres, sus libertades y derechos. Cuando estamos negando una realidad que cuesta vidas, y que ya este año ha costado 16 vidas de 16 mujeres y tres menores, pues eso me causa enfado, porque es negar la evidencia, la realidad. Y el motivo por el que se niega esa realidad es un motivo totalmente egoísta: seguir conservando privilegios.

-¿Qué significa ser cabeza de lista de Por Andalucía en Córdoba?

-Una gran responsabilidad. Algo que no había ni siquiera imaginado en mis mejores sueños. Es un enorme honor poder llevar la voz de las cordobesas y de los cordobeses al Parlamento de Andalucía. Las izquierdas han hecho un esfuerzo por ir en la misma papeleta, aunque no se ha conseguido al 100% porque Adelante Andalucía se ha quedado fuera. ¿Qué reflexión hace de esa situación? Tremendamente positiva, porque yo creo que somos fuerzas políticas a las que nos unen muchas más cosas de las que nos diferencian y que en este momento de la historia tenemos la obligación y la responsabilidad de aunar fuerzas.

-Es concejala y portavoz de IU en el Ayuntamiento de Montilla. ¿Dejará el acta si es diputada?

-Bueno, en principio no hay una incompatibilidad legal para ser concejala y parlamentaria al mismo tiempo, pero los estatutos de Izquierda Unida lo prohíben.

-¿Por qué entró en política? ¿Para qué?

-La parte pasional de la política la he vivido desde pequeñita, porque soy hija de un represaliado político, un hombre que estuvo dos años de su vida encarcelado por defender la libertad en un tiempo de dictadura, de sombra y represión. Siempre he tenido una marcada ideología política, pero es verdad que nunca había dado el paso a la primera línea. Fue en 2019 cuando IU me propuso entrar y acepté. Conseguimos tres concejales y entramos en la oposición. Desde entonces ostento el cargo de concejala en Montilla. Además, soy la responsable provincial de la red de activistas feministas de IU y secretaria política del núcleo de Montilla del Partido Comunista.

Rosa Rodríguez, candidata de Por Andalucía en Córdoba a las elecciones andaluzas del 17M, junto a Antonio Maíllo, candidato a la Presidencia de la Junta. / A.J. GONZÁLEZ

-¿Cree que es un hándicap que algunos representantes públicos solamente se hayan dedicado a la política en su vida?

-Yo lo que creo es que en política no se debe uno eternizar. Es bueno estar en política, es necesario, pero no es bueno eternizarse, ni hacer carrera solo en la política. Creo que tiene que tener un tiempo limitado, porque ni es bueno para la persona ni tampoco para la organización o la institución a la que pertenece.

-Con un padre represaliado del franquismo, entiendo que hablarían de política en su casa.

-Mi padre, que lamentablemente nos dejó en 2021, estuvo dos años en prisión tras ser apresado cuando hacía la mili en Manzanares. Lo trajeron a Córdoba esposado, como un delincuente, y tras cumplir condena se lo llevaron otra vez a Manzanares a acabar el servicio militar. Mi padre se dedicó a la política, pero mi madre fue tan heroína como él o más, porque tuvo que aguantar los cuchicheos del pueblo por salir con un comunista.

-Me sorprende que diga lo de «los cuchicheos» en Montilla cuando ha sido la capital de la Campiña Roja tantos años...

-Sí, pero eso fue después. En el 71 había todavía mucho miedo.

-¿Qué referentes políticos tiene? ¿A quién admira?

-Julio Anguita es el ejemplo para todos y todas nosotras. Y luego admiro a Antonio Carpio, que fue alcalde de Montilla mucho tiempo; a Lola López, otro referente que luchó muchísimo por los derechos de las mujeres; a Aurora Llorente y a Lola Relaño.

-Hay 15.000 andaluces que aún no han decidido su voto. ¿Qué les diría para que voten a la candidatura de Por Andalucía?

-Que el día que hay que quejarse de verdad contra todo lo que está haciendo Moreno Bonilla es el 17 de mayo. Si la gente está harta de ir al médico y que le den la cita para atención primaria a los 20 días, no puede seguir votando a Moreno Bonilla. Si tiene que pagar 4.000 euros para que su hijo haga una FP, no puede votar a Moreno Bonilla. Si tiene una persona en situación de dependencia y lleva esperando más de dos años, tampoco puede votar a Moreno Bonilla. Porque está muy bien quejarse en el mostrador del centro de salud, pero eso luego tiene que materializarse.

-Juanma Moreno dice que la clave del 17M es votar por la estabilidad del PP en mayoría y que lo demás es «el lío».

-Claro, porque lo que no quiere es depender de Vox, porque está viendo que la ciudadanía rechaza los pactos entre PP y Vox. Pero los andaluces y las andaluzas tienen que saber que si a Juanma Moreno no le dan los números para gobernar en solitario, va a gobernar con Vox. Y Vox es el caballo de Troya de la democracia.

-Lo curioso es que en estas elecciones el que está alertando también de que viene Vox es el propio Partido Popular. ¿Cree que la existencia de los de Abascal perjudica o ayuda al Partido Popular en Andalucía en este momento?

-Al PP no le perjudica, porque si le hace falta va a echar mano de Vox. A los que nos perjudica es a los cordobeses y a las cordobesas porque las políticas de Vox y las políticas del PP son incompatibles con la vida y con los derechos. Juanma Moreno es un estratega y lo que está es utilizando la situación de Extremadura para que la gente aquí en Andalucía apueste por el denominado voto útil y lo vote a él para no tener que depender de Vox. Pero si tiene que hacerlo, lo va a hacer, que no nos quepa ninguna duda.

-Entonces, ¿por qué habría que votar a Por Andalucía?

-Porque somos la única coalición de izquierda que se presenta a las elecciones andaluzas, que ha recogido el mandato de unidad que demanda la ciudadanía, aunando a siete fuerzas políticas que queremos gobernar para mejorar la vida de la gente. Somos gente del pueblo que queremos gobernar para la gente del pueblo, no para las élites, que es lo que hace Juanma Moreno. Por Andalucía no viene a protestar, viene a gobernar para revertir las devastadoras políticas del PP. Sabemos lo que hay que hacer para dar una respuesta real a las necesidades y problemas de la gente y, si la ciudadanía nos da su confianza, lo haremos.