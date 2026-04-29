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Reabren los parques de Córdoba, salvo el de Juan Carlos I en Ciudad Jardín

La caída de un árbol en el parque de Colón obligó al consistorio a cerrar todas las áreas verdes de la ciudad el pasado martes

Parque Juan Carlos I cerrado este miércoles.

Parque Juan Carlos I cerrado este miércoles. / A. J. González

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Los parques públicos de Córdoba vuelven a abrir sus puertas este miércoles 29 de abril después del cierre preventivo decretado en la tarde del martes por el temporal, aunque el parque de Juan Carlos I permanecerá cerrado por el momento, según ha podido confirmar Diario CÓRDOBA.

La decisión de clausurar todas las zonas verdes se tomó de forma urgente ante el aviso amarillo de tormentas activado ayer por la tarde, que provocó algunas incidencias como la caída de un árbol de grandes dimensiones en el parque de Colón. El incidente obligó al Ayuntamiento a actuar por precaución ante el riesgo de nuevos desprendimientos.

Los servicios municipales han trabajado en la revisión del estado del arbolado en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de garantizar la seguridad antes de permitir de nuevo el acceso a los ciudadanos.

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Previsión para hoy

Este miércoles vuelve a dibujarse inestable, con cielos encapotados y chubascos intermitentes que podrían aparecer a lo largo del día con una probabilidad del 95% antes de que la tarde abra tímidos claros. El termómetro, lejos de estabilizarse, sigue a la baja en las máximas, prolongando un ambiente más propio de una primavera revuelta que de jornadas apacibles.

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