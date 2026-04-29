El PSOE de Córdoba dice que la sanción al gobierno de Bellido por no tener plan de igualdad evidencia su "feminismo de postureo"

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha afirmado este miércoles que la sanción impuesta por la Inspección Laboral al gobierno local de Bellido por no tener un plan de igualdad para el Consistorio “es la expresión de su política de igualdad, basada en el anuncio vacío, la foto y la falta de trabajo de profundidad, o lo que es lo mismo, un feminismo de postureo”. Desde hace años, el Grupo Socialista le ha reclamado en Pleno y en la Comisión Municipal de la Mujer a la delegada de Igualdad en varias ocasiones el plan al que la ley obliga por el tamaño de la plantilla, muchos más de los 50 trabajadores y trabajadoras cuya ratio menciona la ley.

El propio gobierno municipal, ha recordado Moya, "se había negado a su elaboración durante mucho tiempo argumentando que la ley que rige para el resto de empresas no incluía a los ayuntamientos, como si la plantilla funcionarial fuera inmune a la discriminación por sexo y las administraciones tuvieran menos exigencias de requisitos que el sector privado". Así, la capitular ha indicado que ha sido necesaria la denuncia en Inspección Laboral del sindicato CGT para que "la inspección de trabajo tome cartas en el asunto e imponga definitivamente una sanción por infracción grave de la Ley al Ayuntamiento de Córdoba, una sanción que oscila entre los 751 y los 7.500 euros ante el desprecio a los dos avisos que ha tenido a lo largo de estos años".

“El espectáculo de ver a la concejal delegada de Recursos Humanos y a la delegada de Igualdad desentendiéndose de la responsabilidad de su elaboración durante todo este tiempo ha sido lamentable hasta que asumieron que era obligatoria la colaboración entre delegaciones, con el peso de la elaboración del documento en la Delegación de Igualdad, pero con la necesaria participación de Recursos Humanos a través de la negociación sindical”, ha trasladado. Moya ha referido que “estamos acostumbrados a que al Gobierno municipal se le llene la boca de feminismo en el mes de marzo para volver en abril a su ser natural y olvidarse de los obstáculos que la igualdad sigue sufriendo todos los días, despreciando las herramientas que la legislación le ofrece y que lamentablemente infrautiliza”.

"Este gobierno municipal se ha desentendido del Plan de Igualdad"

En este sentido, ha añadido que este gobierno municipal “no solo se ha desentendido del Plan de Igualdad, que ha tenido que contratar de manera externa ante la presión de las continuas denuncias, sino que también el III Plan Transversal que les costó tanto elaborar sigue guardado en un cajón sin ver la luz”.

Como ejemplo "del desinterés" del gobierno local del PP por la Igualdad, Alicia Moya ha citado la negativa a constituir la Comisión Permanente de Género que elabore informes semestrales del impacto de género de las acciones realizadas, o el continuo aplazamiento de la convocatoria de la Asamblea de Mujeres, que según el reglamento deberían ser tres al año, y que nunca llega a pesar de las continuas peticiones por parte de las integrantes de la Comisión Municipal de la Mujer. “El feminismo del PP se resume en una foto fija sujetando el cartel que corresponda al día 8M o 25N, pero cuando hay que practicar la política del día a día, implementar políticas que reduzcan las desigualdades o dar explicaciones ante órganos que fiscalizan sus actuaciones, el Gobierno municipal desaparece”, ha concluido.