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Datos INE

La población extranjera crece un 33% en Córdoba en cinco años: ¿de dónde son los nuevos cordobeses?

Un total de 13.870 extranjeros viven en Córdoba, un dato que ha crecido en casi un millar en un año

Una persona migrante camina por la avenida de Valdeolleros en Córdoba capital.

Una persona migrante camina por la avenida de Valdeolleros en Córdoba capital. / Manuel Murillo

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Los extranjeros continúan ganando peso en Córdoba pese a que la provincia pierde habitantes. Así lo reflejan los datos del Censo Anual de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicado este jueves, que sitúa el descenso total en 1.150 personas en 2025 respecto a 2024, mientras que la población con nacionalidad extranjera crece en torno a un millar.

Según el INE, en la provincia vivían en 2025 un total de 773.163 personas, frente a las 774.313 de 2024. En la comparación con 2021 (primer año de esta serie) el saldo también es negativo, ya que Córdoba ha perdido 4.459 residentes, un 0,6%. Por sexos, las mujeres siguen siendo mayoría, con 395.234, frente a 377.929 hombres.

A.J.González Córdoba Colas de inmigrantes a las puertas del Ayuntamiento de Gran Capitán para solicitar documentación para el proceso de regularización

Colas de inmigrantes a las puertas del Ayuntamiento de Gran Capitán para solicitar documentación para el proceso de regularización / A.J. González

En paralelo, la población extranjera aumenta. En 2025 pasa de 12.882 a 13.870 personas y, si se amplía el foco a 2021, el crecimiento es de 3.453 residentes, un 33,1% en cinco años.

Distribución por nacionalidades

Por países, los marroquíes son el colectivo más numeroso, con 4.908 personas, seguidos de cerca por los colombianos (4.908), Rumanía (2.755), Venezuela (2.572) y Honduras (2.147).

Migrantes en una calle en Córdoba.

Migrantes en una calle en Córdoba. / Manuel Murillo

En la comparación interanual (2024-2025), la nacionalidad que más crece es la colombiana, con 568 personas más, seguida de la hondureña (379), la venezolana (351) y la marroquí (295).

Noticias relacionadas y más

Si se mira el aumento acumulado desde 2021, de nuevo Colombia es la que más sube, con 2.280 personas, por delante de Venezuela (1.459), Honduras (1.123) y Marruecos (1.113).

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