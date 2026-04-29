La ocupación turística para el puente del 1 de mayo llega en Córdoba al 90%
El Ayuntamiento prevé una ocupación media del 90% durante el puente, con picos del 95% en alojamientos de lujo
La teniente de alcalde delegada de Turismo, Marian Aguilar, ha destacado las buenas previsiones turísticas que maneja el Ayuntamiento de cara al puente del 1 de Mayo y ha señalado que, según los sondeos realizados por el Instituto Municipal de Turismo, la ocupación media puede situarse en el 90%.
La delegada ha indicado que es “un dato positivo que podemos mejorar si tenemos en cuenta la tendencia de los últimos meses, que nos apunta a que cada vez son más las personas que reservan a última hora su viaje”. En este sentido, se ha referido a la pasada Semana Santa, cuando “las visitas finales superaron todas las expectativas iniciales”.
Más ocupación en los cinco estrellas
De este modo, Aguilar ha comentado que la ocupación media llega al 95% en el caso de los alojamientos de cinco estrellas durante el viernes y el sábado. En lo que se refiere a los apartamentos turísticos, los sondeos apuntan a una ocupación media del 89% durante las jornadas centrales del puente, es decir, el viernes y sábado.
La delegada ha señalado que “estamos ya inmersos en el mes de mayo, que es temporada alta para el turismo en la ciudad, y este puente coincide además con las cruces de mayo”. En este sentido, Aguilar ha afirmado que quienes nos visiten “van a poder disfrutar de una ciudad con una oferta turística rica y diversa que ahora, en mayo, luce en su máximo esplendor y se presenta como un destino único”.
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