La ocupación turística para el puente del 1 de mayo llega en Córdoba al 90%

La teniente de alcalde delegada de Turismo, Marian Aguilar, ha destacado las buenas previsiones turísticas que maneja el Ayuntamiento de cara al puente del 1 de Mayo y ha señalado que, según los sondeos realizados por el Instituto Municipal de Turismo, la ocupación media puede situarse en el 90%.

La delegada ha indicado que es “un dato positivo que podemos mejorar si tenemos en cuenta la tendencia de los últimos meses, que nos apunta a que cada vez son más las personas que reservan a última hora su viaje”. En este sentido, se ha referido a la pasada Semana Santa, cuando “las visitas finales superaron todas las expectativas iniciales”.

Turista por el Puente Romano. / A. J. GONZÁLEZ

Más ocupación en los cinco estrellas

De este modo, Aguilar ha comentado que la ocupación media llega al 95% en el caso de los alojamientos de cinco estrellas durante el viernes y el sábado. En lo que se refiere a los apartamentos turísticos, los sondeos apuntan a una ocupación media del 89% durante las jornadas centrales del puente, es decir, el viernes y sábado.

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La delegada ha señalado que “estamos ya inmersos en el mes de mayo, que es temporada alta para el turismo en la ciudad, y este puente coincide además con las cruces de mayo”. En este sentido, Aguilar ha afirmado que quienes nos visiten “van a poder disfrutar de una ciudad con una oferta turística rica y diversa que ahora, en mayo, luce en su máximo esplendor y se presenta como un destino único”.