La nueva fábrica de Cunext en Córdoba en cifras: inversión, puestos de trabajo y producción

Grupo Cunext, empresa líder en la transformación de cobre y aluminio, abrirá su nueva fábrica de cobre verde en Córdoba en el mes de junio. La nueva factoría se sitúa en la carretera N-432, en una parcela propiedad de la empresa que ocupa 30 hectáreas, y la plataforma donde se sitúa la planta es de 100.000 metros cuadrados. La nave central ocupa 10.000 metros cuadrados, hay otra auxiliar de 5.600 metros, una subsestación y diversas construcciones, como otra planta de tratamiento de aguas.

Cunext ha invertido más de 130 millones de euros en la nueva factoría, donde prevé llegar a una producción de 130.000 toneladas de cátodos de cobre verde al año. Se crearán, al menos, 80 empleos directos y con esta implantación de procesos sostenibles se dejarán de emitir un millón de toneladas de CO2 al año.

Así se ha construido la fábrica

Para la construcción de la nueva fábrica, en la que trabajarán 200 personas diarias de lunes a sábado, se han necesitado 60 licencias y permisos (47 de las administraciones públicas y 13 acuerdos de servidumbres con propietarios). Se ha precisado de la colaboración de 234 contratas o subcontratas, el 40% de ellas de Córdoba, el 50% de Andalucía y el 10% restante del resto de España y de países como Canadá, Suecia, Finlandia o Austria.

Nueva fábrica de cobre verde de Cunext. / CÓRDOBA

Se han empleado, además, 27.500 metros cúbicos de hormigón y 5.500 camiones hormigonera (quedarán unos 10.000 metros todavía para acabar); 3.700 toneladas de ferralla (y harán falta 800 más): hasta 10.000 metros lineales de tuberías (quedan unos 2.000 por poner); más de 5.000 metros de acero inoxidable y unos 130 kilómetros de cable.

¿Cómo funcionará la fábrica de cobre verde?

Se partirá de ánodos de cobre reciclados que se fabrican en la factoría de al lado del Parque Joyero. Se llevarán en camiones eléctricos a la nueva fábrica y allí, mediante electrolisis, alimentada por energías renovables, se obtendrá el producto final: cátodos de cobre verde.