Muros tirados y casetas destrozadas, la tormenta deja importantes daños en El Arenal: «Hemos pasado miedo»

Muros desplomados, carpas destrozadas y puertas de hierro arrancadas. La tormenta que descargó el martes por la tarde sobre distintos puntos de Córdoba capital también se dejó notar en El Arenal, donde varias casetas de la Feria estaban en pleno montaje. El susto y los daños han dejado pérdidas económicas entre los caseteros, que ahora cruzan los dedos para que el tiempo respete el tramo final de la instalación.

Según relata Isabel Teno, que gestiona desde hace cinco años la caseta-comedor de los trabajadores, en El Arenal se desató “una especie de tornado” entre las 17.30 y las 18.00 horas. “He pasado mucho miedo”, cuenta. Tras el episodio, añade, “empecé a llorar” y este miércoles aún le costaba recomponerse. Teno recuerda que ya el viernes anterior una tromba de agua les obligó a achicar, pero lo del martes fue distinto: “De un momento a otro nos vimos agarrando la carpa desesperados”. Para evitar que el viento reventara la estructura, tuvieron que rajar la lona, pero aun así, explica, las rachas “han destrozado los anclajes de hierro” y la carpa ha quedado “inservible”.

Isabel Teno señala los daños en su caseta. / A.J. González

A los daños en la estructura se suman botelleros y botellas rotas, comida echada a perder y la caída de la máquina de aire. “He perdido entre 2.000 y 3.000 euros”, estima. Teno destaca la ayuda de su padre, de unos 80 años, y de tres compañeros más: “En la Feria somos como una familia”, subraya, al tiempo que critica la falta de auxilio de la Policía Local presente en el recinto. Con todo, al menos podrá recomponerse: este miércoles le llevarán una carpa nueva y el jueves una segunda, ambas sin coste, aunque reconoce que volver a montar “todo” en tan poco margen es complicado.

Máquina de aire destrozada por la tormenta. / A.J. González

Unas calles más adentro del recinto, el viento derribó un muro de unos quince metros de largo por tres de alto, que los operarios trabajaban este miércoles en reponer. En la caseta de La Despechá, además, una puerta de hierro fue arrancada de cuajo. Afortunadamente, la mayoría de incidencias se quedaron en daños materiales de menor entidad, aunque el episodio ha añadido presión a unos días de montaje ya de por sí ajustados.

Daños en el resto de la capital

El Arenal no fue el único punto afectado por la tormenta. Durante la tarde cayeron árboles y ramas, en algunos casos sobre vehículos, se formaron charcos y balsas de agua y, en la avenida de Las Lonjas, fue necesario rescatar un vehículo precisamente por la acumulación de agua.