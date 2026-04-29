El Mercado Victoria festeja sus 13 años como punto de encuentro gastronómico y cultural en Córdoba

Con la llegada del Mayo Festivo cordobés, la terraza de las palmeras del Mercado Victoria acoge desde este mediodía del miércoles el 13 aniversario de su apertura, con una fiesta a la que han asistido decenas de cordobeses, entre responsables políticos, empresarios, representantes de colectivos, medios de comunicación, directivos de empresas y clientes de este establecimiento.

El gerente del Mercado Victoria, Francisco Mulero, agradeció a los asistentes su presencia y a los clientes que pasan a lo largo del año disfrutan de las diferentes actividades que se organizan, «convirtiéndose en un punto de encuentro tanto para los cordobeses como para los miles de turistas que se acercan a disfrutar de la gastronomía de nuestra tierra y del buen ambiente que ofrecemos a lo largo de todo el año».

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También destacó la recién apertura del Mayo Flamenco Bar, «un espacio para disfrutar del buen flamenquito en un entorno agradable».