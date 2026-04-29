La línea de tren Córdoba-Jaén seguirá cortada hasta finales de 2027 por daños y obras por la autopista ferroviaria

Mientras Córdoba celebra la recuperación de la alta velocidad con Málaga desde este jueves 30 de abril, la provincia seguirá con una gran asignatura pendiente en el mapa ferroviario: la línea convencional que enlaza Córdoba con Jaén y varios municipios cordobeses continuará cortada —según la planificación actual— hasta finales de 2027. La interrupción, provocada por los daños del tren de borrascas de comienzos de año, se solapa además con un paquete de actuaciones de modernización vinculadas a la autopista ferroviaria Algeciras–Zaragoza, lo que alarga los plazos.

El tren de borrascas pone la puntilla a la línea

Según explica Adif, las intensas precipitaciones registradas en Córdoba y Jaén a principios de febrero —especialmente entre el 2 y el 7— causaron “numerosos daños” en una infraestructura que, además, ya presentaba un estado deficiente y arrastraba incidencias recurrentes. El tramo más afectado es el que conecta Espeluy (Jaén) con Alcolea, donde se han detectado, entre otras afecciones, daños en la plataforma ferroviaria, el colapso de un terraplén, deformaciones de vía, inundaciones en distintos puntos con impacto en instalaciones de seguridad, arrastres de balasto e inestabilidad de trincheras.

Casavi

Esa situación obliga a una intervención profunda en el trazado. Adif detalla que se está actuando con un paquete de hasta 16 trabajos que abarcan prácticamente todo el recorrido y la propia infraestructura: reconstrucción de terraplenes, estabilización de taludes, construcción de nuevos muros de escollera, revisión y reajuste de catenaria, comprobación y sustitución de aparatos de vía afectados, y reposicionamiento de postes de catenaria que se han desplomado, entre otras actuaciones. La compañía subraya la complejidad de un operativo que, por su alcance, no se limita a “reparar” daños puntuales.

Trabajos por la autopista ferroviaria

Además, el corte se encaja en un calendario de obras más amplio ligado a la autopista ferroviaria —el proyecto destinado a reforzar el transporte de mercancías entre el norte y el sur peninsular—. De hecho, el Catálogo de Restricciones de Adif recoge que la línea seguirá en obras durante 2027 en este tramo. Aunque la empresa no concreta una fecha cerrada de reapertura total, sí advierte de que son trabajos que “van para largo”.

En esa línea, el pasado 21 de abril Adif adjudicó a la UTE formada por CAF y Magtel el contrato para la redacción del proyecto de renovación de las instalaciones de seguridad en la Línea 400 entre Espeluy y Córdoba. La actuación, que abarca 97 kilómetros, pretende “actualizar integralmente los sistemas de señalización y control” para mejorar “seguridad, fiabilidad y disponibilidad”. Entre las medidas previstas figuran 17 nuevos enclavamientos electrónicos en estaciones como Campus de Rabanales, Villafranca, El Carpio, Pedro Abad, Montoro y Villa del Río, además de dos nuevos controladores de objetos. También se proyectan nuevas edificaciones para alojar equipos del sistema ASFA Digital, nuevos sistemas de comunicación y videovigilancia y un nuevo tendido de cableado.

Estación de trenes de Córdoba, en una imagen de archivo. / Córdoba

A esto se suma otro frente, ya que se realizarán trabajos por 26,5 millones para adaptar trece túneles de Ciudad Real, Córdoba y Jaén, unas obras con una duración estimada de un año que implican mantener el corte. Y es que, aunque la interrupción actual se desencadenó por los temporales, ya existía una planificación de cierre de 14 meses desde Almuradiel hasta Córdoba para adaptar la línea al Corredor Central de transportes y acometer mejoras en infraestructuras, túneles y puentes a mayores gálibos.

Mientras tanto, Renfe mantiene un plan alternativo para sostener la movilidad, con seis frecuencias diarias por carretera y el servicio de proximidad con Villa del Río.