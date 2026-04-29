Una joven de 23 años herida por un incendio de madrugada en un hotel del centro de Córdoba

Una joven de 23 años resultó herida en la madrugada de este miércoles a causa de un incendio en el hotel Eurostars Azahar, ubicado en la calle García Lovera, que obligó a movilizar a los servicios de emergencia.

El aviso se recibió en torno a las 3.00 horas, alertando de la presencia de humo en el inmueble. De inmediato, se activó un dispositivo en el que participaron efectivos de Bomberos, sanitarios del 061, así como agentes de la Policía Local y Policía Nacional.

Según apuntan a Diario CÓRDOBA, el fuego se originó por unos papeles ardiendo, lo que provocó un conato de incendio que fue rápidamente controlado por los bomberos. Tras la extinción, los efectivos procedieron a refrescar la zona afectada para evitar posibles rebrotes.

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Como consecuencia del suceso, la joven de 23 años resultó herida por quemaduras en el rostro y fue trasladada al Hospital Reina Sofía.