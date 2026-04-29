‘El Fantasma de la Ópera’, el musical que tienes que ver al menos una vez en la vida, aterriza en Córdoba
Será entre el 15 y el 24 de mayo en el Gran Teatro y contará con 13 funciones protagonizadas por Daniel Diges, Ana San Martín y Rubén López
Tras conquistar al público mexicano y madrileño, y después de cautivar a más de 500.000 espectadores en toda España, el musical El Fantasma de la Ópera continúa su gira por el país y aterriza próximamente en el Gran Teatro de Córdoba. Será entre el 15 y el 24 de mayo y contará con 13 funciones protagonizadas por un elenco de primer nivel: Daniel Diges, Ana San Martín y Rubén López.
El espectáculo tiene una duración de dos horas y media con descanso incluido.
La productora Letsgo es la responsable del montaje, que está dirigido por Federico Bellone y musicalmente por Julio Awad, ganador del Premio Talía 2024 por esta versión del musical. Por su parte, Silvia Montesinos es la directora residente y responsable de la traducción de la letra, mientras que el vestuario, diseñado por Chiara Donato, ha recibido el Premio del Público Broadway World Spain.
Completan el reparto de El 'Fantasma de la Ópera'
- Marta Pineda, Enrique R. del Portal y Eduardo Santamaría, Eduardo Santamaría, Mario Corberán, Isabel Malavia y Sofía Esteve.
- Ensambles: Darío Gallego, Alejandro Rull, Sergi Pedrós, Fran León, Víctor Díaz Janeiro, Jan Forrellat, Fran Velázquez, Sonia Gascón, Helena Clusellas, Livia de los Riscos, Lola Nájera, Virginia Esteban, Alba Robene Irene Barrios.
- Swings: Alberto Collado, Natxo Núñez, Natalia Pascual y Natalia Delgado.
Una historia de amor por la música, de pasión y misterio
Inspirada en la novela de Gaston Leroux de 1910, Le Fantôme de L'Opéra, El Fantasma de la Ópera de Andrew Lloyd Webber cuenta la historia de una misteriosa figura enmascarada que acecha bajo la Ópera de París, ejerciendo un reinado de terror sobre todos los que la habitan.
Se enamora perdidamente de una joven soprano, Christine Daaé, y se dedica a cultivar sus extraordinarios talentos, empleando todos los métodos tortuosos a su alcance. La partitura incluye temas como La música de la noche, Todo lo que te pido, Deseando que estuvieras aquí otra vez, Carnaval y la icónica obertura del título.
Referente del teatro mundial
Desde su estreno en el Her Majesty's Theatre del West End en 1986 y en Broadway en 1988, El Fantasma de la Ópera ha cautivado a más de 160 millones de personas en 195 ciudades y 21 idiomas, ganando más de 70 premios teatrales. La presente interpretación mantiene el espíritu de la versión original, con una puesta en escena y una historia que ha convertido a este musical en referente del teatro mundial.
Unión por la cultura
Colaboradores y amigos desde hace mucho tiempo, Andrew Lloyd Webber y Antonio Banderas crearon en 2022 la empresa conjunta Amigos Para Siempre (APS), con el fin de producir teatro, musicales y espectáculos de entretenimiento en directo en español. La empresa APS concede licencias, produce y desarrolla obras para los mercados hispanohablantes del mundo, uno de los públicos globales más grandes.
Ahora, la productora Letsgo, en colaboración con Amigos APS, presenta El Fantasma de la Ópera en su gira por España.
Entradas e información sobre el musical
- Las entradas están disponibles en teatrocordoba.es, en las taquillas de los Teatros de Córdoba y en la App - IMAE – Teatros de Córdoba.
- El espectáculo tiene una duración de dos horas y media con descanso incluido.
- Está dirigido a todo tipo de público.
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