La fábrica de cobre verde de Cunext en Córdoba, única en el mundo, estará a pleno rendimiento tras el verano

La fábrica de cobre verde de Cunext en Córdoba, de la que ahora mismo no existe otra igual en todo el mundo, estará a pleno rendimiento tras el verano. La nueva factoría, que en el caso de Córdoba se suma a la que ya funciona junto al Parque Joyero, empezará a funcionar en el mes de junio, tal y como adelantó este periódico. Pocos meses después, la fábrica de cobre verde estará plenamente operativa, con la implementación de mejoras listas que permitirán aumentar la producción para iniciarse a principios del año que viene.

Este miércoles, la vicepresidenta del Grupo Cunext, Aurora Gracia, y el director de la Unidad de Negocio de Cobre de la empresa, José María García, han contado más detalles sobre la nueva fábrica, que se ubicará pasados unos cuatro kilómetros de la denominada Ciudad Mercedes, en la N-492. Tras cuatro años de intenso trabajo, la nueva planta de electrolisis producirá cátodos de cobre completamente verde, pues la materia prima (chatarra) se reciclará de manera infinita sin perder ninguna propiedad.

La inversión total que ha requerido la puesta en marcha de esta fábrica, más lo destinado también a mejorar la del Parque Joyero, ha sido de 250 millones de euros. Se generarán, al menos, 150 puestos de trabajo, todos cualificados y de alta calidad. En cuanto a la producción, será de 100.000 toneladas de cátodos de cobre verde anuales, que podrían llegar a las 130.000 con una leve inversión, algo que se espera que ocurra a principios del año que viene.

Imagen de archivo de la construcción de la nueva fábrica. / A. J. GONZÁLEZ

¿Qué se usa para el cobre verde?

Los cátodos de cobre que se fabricarán en la nueva factoría de Cunext se harán con chatarra, que proviene de España y sobre todo de otros países europeos. La empresa cuenta con acuerdos con compañías telefónicas, por ejemplo, para hacerse con el material que proviene de los grandes desmontajes de líneas. Lo que se hace, por lo tanto, es consumir la propia chatarra que se genera.

Como ha detallado Aurora Gracia, este proyecto se compone de varias patas fundamentales, y la sostenibilidad es, quizá, la más importante. Se descarbonizan las operaciones de la empresa, el cobre se recicla de manera infinita y es un producto tendente a cero, algo único en el mercado actual. Con el nuevo proceso de fabricación, además, se dejarán de emitir un millón de toneladas de CO2, para el transporte entre compañías se usarán camiones 100% eléctricos (propiedad de otra empresa del grupo) y a eso se suma la planta fotovoltaica ya instalada en los terrenos de la fábrica original.

José María García y Aurora Gracia, en las instalaciones de Cunext del Parque Joyero. / A. J. GONZÁLEZ

Un proyecto estratégico para Córdoba, pero también para Europa

Gracia ha explicado el impacto socioeconómico que supone el proyecto en Córdoba, con la creación de empleo estable y de calidad donde además se favorece un tejido empresarial que, vía impuestos, va a seguir revirtiendo a las arcas públicas. A ello se suma el factor industrialización, algo que es esencial a nivel europeo.

Con iniciativas de este tipo, ha dicho la vicepresidenta de Cunext, se tiene "acceso a esta materia prima" en un momento de "eventos geopolíticos" donde el cobre, ha añadido, es un material "estratégico". En este punto, José María García ha recordado que "Europa necesita tener materias primas suyas propias, porque China se ha encargado de quedarse con lo que hay por el mundo y Estados Unidos con lo suyo. Esto lo que hace es reforzar el interés de Europa en que seamos independientes". Y es que hay que tener en cuenta que hay minas de cobra en todos los continentes, excepto en Europa, de ahí que utilizar como materia prima el cobre reciclado sea algo esencial y estratégico.