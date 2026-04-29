Diario CÓRDOBA publica este jueves la decimoquinta Guía de los Patios de Córdoba 2026

Diario CÓRDOBA entrega este jueves 30 de abril, de forma gratuita con cada ejemplar del periódico, ‘La Guía de 2026. Los Patios de Córdoba’, la decimoquinta edición de una publicación muy especializada. En sus 148 páginas, la guía recoge la importancia de una tradición, reconocida por la Unesco en el año 2012 con uno de los cuatro títulos Patrimonio de la Humanidad que posee Córdoba, así como todos los detalles en torno a su celebración, las novedades o las cinco rutas de visita fijadas este año.

Esta publicación incluye reportajes sobre las novedades de patios incorporados este año y algunos que ya no están, así como referencias a la programación musical y extraordinaria organizada por el Ayuntamiento de Córdoba, paralela a las visitas de los patios.

La guía de Diario CÓRDOBA no solo refleja lo que concierne a la capital, sino que sale también fuera de la provincia para dar a conocer las principales novedades en torno al undécimo Concurso Provincial de Patios, Rincones y Rejas (con ejemplos como los de Añora, Iznájar, Cañete de las Torres, Cabra, Belmez, Hornachuelos, entre otros), así como información sobre los patios más premiados en anteriores ediciones.

Patio de la calle Tinte 9, ganador del primer premio de Arquitectura Antigua el pasado año. / AJGONZALEZ

Elaboración de la guía

Coordinada por el jefe de Publicaciones de Diario CÓRDOBA Francisco Expósito y con textos del periodista Juan M. Niza, La Guía de 2026. Los Patios de Córdoba vuelve a encontrarse con los lectores de Diario CÓRDOBA para remarcar su compromiso con esta celebración única, que se remonta a principios del siglo XX.

El diseño de la publicación es del responsable de ese ámbito en Diario CÓRDOBA, Miguel Ángel Castro, y el contenido gráfico es obra de diseñadores y fotoperiodistas de este periódico, así como de colaboradores de la capital, de la provincia y de los propios patios. La Guía de 2026. Los Patios de Córdoba cuenta con el patrocinio de la Diputación de Córdoba, Cabildo Catedral de Córdoba, Caja Rural del Sur y Deza.

64 patios y 5 rutas

En total, este año se podrán visitar 64 patios en Córdoba capital, organizados en cinco rutas, de los cuales 53 están dentro de concurso y 11 quedan fuera de la competición. Las cinco rutas de patios son Santa Marina-San Agustín; San Lorenzo; Santiago-San Pedro; Judería-San Francisco y Alcázar Viejo.

Patio de la calle Pastora 2, ganador del primer premio de Arquitectura Moderna el pasado año. / AJGONZALEZ

Nueva categoría desde 2025

Desde el pasado año, junto a las habituales categorías de patios de arquitectura antigua, arquitectura moderna y patios singulares surgió como novedad la categoría de patios conventuales. En concreto, este año se pueden visitar, dentro del concurso, 18 patios de arquitectura antigua, 22 de arquitectura moderna, 7 patios singulares y 6 conventuales. La Fiesta de los Patios es una de las citas más populares del Mayo Cordobés. La celebración, que dará inicio este lunes 4 de mayo y finaliza el domingo 17, una vez termine la Fiesta de las Cruces, estará repleta de tradición, color y aromas. La singularidad de esta fiesta atrae a numerosos turistas a la ciudad y a la provincia.

Además de los contenidos de esta guía, Diario CÓRDOBA ofrece una amplia información diaria en su versión impresa y digital, a través de su página web y redes sociales, sobre todos los eventos que forman parte del mayo festivo