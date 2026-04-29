Dos detenidos en el barrio de la Fuensanta de Córdoba tras forzar un trastero y robar herramientas y una bicicleta

La Policía Nacional de Córdoba ha detenido en la Fuensanta a dos varones por robar herramientas y una bicicleta de un trastero de madrugada.

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de abril, según ha detallado la Policía en una nota, cuando los autores, aprovechando la madrugada, forzaron la cerradura y fracturaron el tabique del trastero afectado, consiguiendo acceder a su interior. Horas más tarde, volvieron al trastero para llevarse diversas herramientas y una bicicleta.

Identificados esa misma noche

En el marco de la investigación, los agentes tuvieron conocimiento de que los presuntos autores ya habían sido identificados con anterioridad por un indicativo policial que se encontraba realizando sus funciones por la zona del Sector Sur. La identificación se produjo dentro de una franja horaria que coincidía con el intervalo temporal en el que ocurrieron los hechos ahora investigados, ya que los autores entraron en el trastero en dos ocasiones ese mismo día.

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Comisaria de la Policía Nacional en Campo Madre de Dios. / CÓRDOBA

Tras disponer su búsqueda y detención, las dos personas investigadas fueron localizadas por los agentes de la Policía Nacional en la zona del Sector Sur, procediendo de inmediato a su arresto por la presunta autoría de un delito de robo con fuerza, siendo puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente.