Decathlon City refuerza su presencia en Córdoba con una nueva tienda de 470 metros cuadrados en la Calle Concepción

Decathlon, la marca multideporte mundial, ha abierto a las 17.00 horas de este miércoles su nueva tienda en Córdoba, en la Calle Concepción, 6, en el centro de la ciudad y una de las vías comerciales de referencia. La apertura, que coincide con el inicio del Mayo Festivo cordobés, refuerza el objetivo de la compañía de hacer más accesible el deporte a todos los que lo disfrutan.

Con esta inauguración, Decathlon amplía su presencia en la provincia (dos tiendas en Córdoba y una en Puente Genil) y alcanza las 24 en Andalucía, reforzando su compromiso con el desarrollo del deporte.

Con 470 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas, el nuevo establecimiento ofrece una experiencia de compra cercana, personalizada e innovadora, centrándose en disciplinas con mayor arraigo en la zona, como el running, fútbol, natación, deporte de montaña, pádel y fitness. Además, cuenta con una selección de accesorios pensada para responder a las necesidades de los deportistas en su día a día.

El nuevo espacio ofrece también servicios que facilitan una compra más ágil y cómoda, como el servicio de Clica y Recoge en una hora, que permite la compra online y la recogida en tienda de forma rápida, además de servicios circulares como Segunda Vida y taller de reparación y mantenimiento, con el objetivo de alargar la vida útil del material deportivo en desuso y reforzar con ello la apuesta de la compañía por la accesibilidad y la circularidad.

Por otro lado, para minimizar el impacto ambiental del espacio, la tienda integra soluciones de alta eficiencia energética, equipos de climatización de bajo consumo y sistemas de ahorro hídrico, entre otras medidas.

Once colaboradores apasionados por el deporte

El equipo de Decathlon City Córdoba está formado por once colaboradores apasionados por el deporte, de los que 8 son nuevas incorporaciones, preparados para acompañar a los clientes y ofrecer asesoramiento personalizado en cada disciplina.

Nerea Pérez, directora de Decathlon City Córdoba, ha manifestado a este periódico que «queremos que esta nueva tienda sea un punto de encuentro para la comunidad de Córdoba. Empezamos con la ilusión de estar más cerca de los deportistas, con un equipo apasionado y soluciones a medida para que cada cordobés disfrute aún más de su actividad preferida».

Para celebrar la inauguración, Decathlon ha organizado una activación especial de la mano del tenista paralímpico y creador de contenido cordobés Cisco García. La actividad ha consistido en una ruleta que pone a prueba a los participantes en retos vinculados al tenis, además de un desafío de preguntas rápidas sobre esta misma disciplina. Quienes están superando estas pruebas obtienen tarjetas regalo de 10 euros, válidas exclusivamente para utilizar el mismo día en tienda, hasta agotar existencias.

Por otro lado, por ser miembro Decathlon, los 200 primeros clientes en realizar una compra han recibido un regalo.