Industria verde
Cunext demanda más capacidad energética y una mejora en las infraestructuras para continuar con su expansión
La empresa alerta de la dificultad de encontrar ciertos perfiles de trabajadores, sobre todo que hayan estudiado FP
Grupo Cunext, empresa líder en la transformación de cobre y aluminio y que abrirá su nueva fábrica en Córdoba el mes que viene, tiene la aspiración de seguir creciendo. El problema, las carencias que la empresa percibe para el desarrollo de dicha expansión. La vicepresidenta de Cunext, Aurora Gracia, ha hecho un llamamiento este miércoles, en una rueda de prensa en la que se han dado a conocer las claves de la nueva factoría, a los responsables de que se den las condiciones óptimas para ese crecimiento.
Por un lado, Gracia ha hecho referencia a la necesidad de contar con más capacidad energética, así como a "una reducción burocrática" de los procesos necesarios para poner en marcha las distintas iniciativas. La vicepresidenta de Cunext también ve necesaria más financiación por parte de las administraciones públicas, algo que ha ocurrido con la fábrica de cobre verde y que entiende que es esencial en proyectos de índole "transformacional" como el que se inaugurará en junio.
Desarrollo de infraestructuras
Entre las necesidades detectadas desde Cunext también hablan del desarrollo de más y mejores infraestructuras, tanto ferroviarias como terrestres. Sobre las primeras, han reconocido la importancia del ramal central y de la puesta en marcha de la autopista ferroviaria entre Algeciras y Zaragoza (con paso por Córdoba), una infraestructura que permitirá sacar camiones de la carretera y montarlos en trenes, mejorando la logística y aportando sostenibilidad. Lo ideal, en el ámbito de carreteras, también sería contar con una autovía para ambas fábricas de la empresa en Córdoba. La del Parque Joyero está pendiente de la ejecución, cabe recordar, de la variante Oeste, mientras que la nueva está situada en la N-432 (con todo lo que ello conlleva).
Un llamamiento al talento
Por último, desde Cunext también han hecho un llamamiento al talento, alertando de que hay perfiles que son muy complicados de cubrir. Entre esos perfiles que más cuenta encontrar, según ha detallado Gracia, están sobre todo técnicos de FP relacionados con mécanica u operadores de máquinas. En este sentido, no es tan complicado encontrar, por ejemplo, ingenieros, que también son necesarios, sino más técnicos y operadores. Junto a la captación de nuevo talento y trabajadores, también es un reto, ha señalado la vicepresidenta del grupo, la retención del talento que ya está en la empresa.
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