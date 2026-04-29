Reconocimiento del Ministerio
Córdoba recibe la distinción de 'Ciudad de la Ciencia y la Innovación' por sus políticas locales innovadoras
El Ministerio de Ciencia reconoce a la ciudad por su apuesta por políticas locales innovadoras que buscan transformar el municipio
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) ha concedido a Córdoba la distinción de Ciudad de la Ciencia y la Innovación, un reconocimiento por el que entra a formar parte de la Red Innpulso y que se le otorga por su apuesta por políticas locales innovadoras para transformar el municipio y resolver los problemas y los retos de los ciudadanos.
Córdoba ha logrado esta distinción después de haber presentado una candidatura en la que queda patente que la ciudad “tiene una identidad histórica excepcional y un presente marcado por una profunda transformación económica, urbana y tecnológica”, ha indicado el alcalde, José María Bellido, quien ha mostrado su satisfacción por un reconocimiento “que se presenta como una oportunidad para consolidar la trayectoria creciente de Córdoba en políticas públicas innovadoras, reforzar su proyección nacional y afianzar la colaboración entre instituciones, empresas y ciudadanía”.
El proyecto que ha presentado Córdoba a la convocatoria para la que finalmente ha sido elegida recoge que la ciudad presenta un ecosistema científico y tecnológico en expansión, una estrategia urbana robusta y una serie de proyectos transformadores que están reconfigurando su modelo productivo, destacando de forma singular la implantación de la Base Logística del Ejército de Tierra. El alcalde ha manifestado que Córdoba “avanza así hacia un modelo de ciudad innovadora que combina tradición y modernidad, preserva su patrimonio y apuesta por nuevos sectores económicos, situando el conocimiento como motor de transformación”.
Este proceso, ha añadido, “se apoya en un ecosistema dinámico formado por empresas, instituciones académicas y científicas, organizaciones ciudadanas y una administración comprometida, cuya interacción sostiene el modelo de Córdoba como ciudad del conocimiento”. Bellido ha comentado que la llegada de firmas tecnológicas a la ciudad, como Grupo Oesía, Indra, Zigor o Ghenova, así como la consolidación de sectores estratégicos como la agroindustria, las energías renovables o la logística, “evidencian la capacidad de Córdoba para generar empleo cualificado y diversificar su tejido productivo, con apoyo institucional”.
Una ciudad que apoya a empresas locales
El alcalde ha apuntado que “se nos reconoce como un municipio que apuesta decididamente por políticas locales innovadoras para transformar la vida de los ciudadanos y también como una ciudad que apoya a empresas locales con un fuerte componente científico y tecnológico. En este sentido, tenemos que destacar la indudable apuesta del Ayuntamiento por proyectos como Córdoba Biotech, donde cada vez hay más compañías de alta especialización”. El proyecto por el que ha sido designada Córdoba refleja también que la reciente transformación de la ciudad se apoya en un modelo urbano que integra sostenibilidad, cohesión social, digitalización y economía del conocimiento.
Agenda Córdoba
En este sentido, la Agenda Córdoba define retos en movilidad, medio ambiente, gobernanza, actividad económica y gestión del territorio, situando la innovación como herramienta clave para mejorar la calidad de vida y la competitividad. El alcalde ha concluido que la ciudad de Córdoba “destaca por su impulso constante a la innovación, promoviendo políticas, planes y actuaciones que fortalecen de forma sostenida el ecosistema local de ciencia, tecnología e innovación, con el reto de respaldar el emprendimiento innovador y sostener iniciativas que generan un impacto positivo en la sociedad”.
Junto a Córdoba, entra a formar parte de la Red Innpulso el municipio de Montilla, al que el alcalde ha trasladado su felicitación por trabajar igualmente en políticas locales innovadoras para transformar la vida de los ciudadanos.
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