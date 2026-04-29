De las Cruces de Córdoba a las Fiestas Aracelitanas: el Mayo Festivo eclosiona este puente festivo con citas populares y un crimen en el Gran Teatro

Fin de semana y primero de mayo en Córdoba es sinónimo por excelencia de fiesta. La capital se abraza al Mayo Festivo con la celebración, del 29 de abril al 3 de mayo, de las Cruces, en la que es la primera gran cita del mes cordobés por antonomasia. La provincia no se queda atrás en citas festivas, con las Fiestas Aracelitanas en Lucena, la Fiesta de la Cruz en Añora y el festival de Calles en Flor de Cañete de las Torres.

Las únicas notas discordantes a tanta celebración popular son la representación de ‘Asesinato en el Orient Express’ en el Gran Teatro, los conciertos de primavera en las iglesias fernandinas y el cierre de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión.

Cruces de Mayo en Córdoba

Córdoba vive desde este miércoles 29 de abril una de sus fiestas más populares y queridas, pistoletazo de salida de las grandes citas del Mayo Festivo, y el recordatorio de que este mes es, ante todo, una celebración de la primavera en la capital, donde el protagonismo de las flores es latente en cada rincón de la ciudad.

Las Cruces de Mayo cumplen con su tradicional calendario, que despide el mes de abril y recibe al quinto mes del año, con cinco días de fiesta en las que en torno a cruces decoradas con flores se reúne el gentío disfrutando de música, actuaciones y de las barras donde se ofrece lo mejor de la gastronomía cordobesa.

Este 2026, la celebración mantiene el número de cruces de la pasada edición y 52 asociaciones, hermandades y colectivos levantarán sus cruces sembradas en flores para llevar esta fiesta popular a la calle con su música y sus barras repartidas por rincones y plazas de la capital. Aquí tienes todos los detalles de la cita.

Listado y mapa de las Cruces de Mayo 2026 en Córdoba. / Ramón Azañón

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Fiestas Aracelitanas

Lucena se viste de fiesta del 1 al 4 de mayo en honor a su patrona, la Virgen de Araceli. El momento central de la celebración será el domingo 3 de mayo, cuando a las 20.00 horas tenga lugar la procesión de la Virgen. El día anterior tendrá lugar la ofrenda de flores.

En cuanto al recinto ferial, la inauguración oficial del alumbrado coincidirá el viernes 1 de mayo con el pregón de las fiestas a cargo de José Luis Roldán. Por cierto, que las atracciones abrirán desde la tarde del jueves 30 de abril, con precios populares, y el Día del Niño se mantiene el lunes 4 de mayo, jornada de clausura de las fiestas.

‘Asesinato en el Orient Express’ llega a Córdoba

El Gran Teatro de Córdoba acoge el 2 de mayo, a las 20.00 horas, la puesta en escena de la archiconocida novela de misterio Asesinato en el Orient Express, obra de Agatha Christie que ha sido adaptada por Ken Ludwig para llevarla a las tablas y que, en esta ocasión, tendrá a Juanjo Artero en el papel del detective Hércules Poirot y a José Saiz en la dirección. Las entradas están agotadas.

Calles en Flor

Este fin de semana tiene lugar una de las citas más singulares del Mayo cordobés en la provincia. Cañete de las Torres celebra del 30 de abril al 3 de mayo la séptima edición de Calles en Flor, una propuesta que transformará hasta 50 puntos del municipio en un recorrido de color y aromas, con actividades paralelas, intervenciones artísticas y hasta un récord mundial por batir.

Imagen de una edición anterior de Calles en Flor. / Casavi

Fiesta de la Cruz en Añora

El municipio de Añora se prepara para vivir el 2 y 3 de mayo su tradicional Fiesta de la Cruz, la celebración más destacada de este municipio de Los Pedroches que cuenta con el sello de Fiesta de Interés Turístico. Además de la decoración con cruces en flor en distintos puntos de la localidad, la fiesta cuenta con una programación que incluye diversas actividades paralelas entre las que destacan la música popular en las calles y dos exposiciones. La Fiesta de la Cruz tendrá en la jornada del día 1 de mayo su prólogo con la Fiesta de la Primavera, que se desarrolla en el recinto ferial. Ya en la jornada del sábado se abrirán las cruces a las 20.00 horas, momento en el que se iniciarán distintas actuaciones que se sucederán en distintos espacios del municipio, con una orquesta en la Plaza de España y agrupaciones de música popular que recorrerán distintas calles, con rondallas y una tuna.

Cruces de Añora / Rafa Sánchez

Patios de Bodega

Montilla acoge desde el 1 de mayo una nueva edición de Patios de Bodega, una iniciativa consolidada en el calendario festivo primaveral de la provincia. Este original evento, impulsado por el Ayuntamiento de Montilla con la colaboración de la Diputación, propone un singular maridaje entre la tradición vinícola de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, el patrimonio de bodegas y lagares, y la inspiración de una de las fiestas más emblemáticas de Andalucía: los Patios de Córdoba. Más información de la programación aquí.

Romería de la Virgen de Loreto

La Romería y Fiestas de la Virgen de Loreto en Dos Torres se celebran durante el primer fin de semana de mayo, siendo uno de los eventos más destacados de la localidad. La patrona procesiona por las calles del pueblo, destacando la ofrenda floral, el pregón y la vinculación con el Ejército del Aire debido a la base de Morón.

Primavera en las iglesias fernandinas

Entre los meses de abril y junio, Córdoba se convierte en el escenario de un ambicioso viaje por seis siglos de música sacra con el Festival de Primavera en las Iglesias Fernandinas. Bajo la dirección de Clemente Mata Ruiz, la Orquesta y Coro de la Mezquita-Catedral ofrecerá 13 programas únicos en las emblemáticas iglesias fernandinas y otros espacios singulares.

Este 1 de mayo la cita es en San Basilio y el 2 de mayo en el Juramento de San Rafael. A las 21.15 horas y con entrada gratuita hasta completar aforo.

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Broche a la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, que concluye este fin de semana tras permanecer en el bulevar de Gran Capitán desde el 10 de abril. La cita reúne a librerías de toda España con joyas bibliográficas, ediciones únicas y libros en oferta. Paralelamente, se celebra un programa de actividades infantiles con juegos, cuentacuentos y animación para disfrutar en familia. El horario de apertura es de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.