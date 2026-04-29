Despedida
Compañeros de la Guardia Civil de Córdoba y allegados despiden a José Consuegra tras 25 años como responsable de prensa y comunicación
El acto de despedida se ha celebrado este miércoles en el restaurante Casa Palacio El Bandolero, junto a la Mezquita-Catedral
El guardia civil José Consuegra ha recibido este miércoles un homenaje de despedida en Córdoba con motivo de su pase a la situación de Reserva, después de 25 años como responsable de prensa y comunicación de la Guardia Civil en la provincia.
El acto se ha celebrado en el restaurante Casa Palacio El Bandolero, junto a la Mezquita-Catedral de Córdoba, donde compañeros y allegados han compartido una comida de reconocimiento. En el homenaje han participado, entre otros, la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, y el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, Ramón María Clemente.
Dos décadas y media al frente de la oficina de comunicación de la Comandancia
Consuegra ha ejercido durante los últimos 25 años como responsable de prensa y comunicación de la Guardia Civil en la provincia, una labor fundamental para trasladar a los medios y a la ciudadanía la actividad diaria del cuerpo.
Con este homenaje, la Guardia Civil en Córdoba ha querido agradecer su trayectoria profesional y su dedicación durante una etapa marcada por el contacto directo con los medios de comunicación locales.
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