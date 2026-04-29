El Movimiento Ciudadano teme que las viviendas de la Sierra queden más desprotegidas ante incendios por el "bloqueo" de los planes preventivos

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) expresa su “profunda preocupación” ante el "bloqueo", en la práctica, de las herramientas de prevención de incendios en la interfaz urbano-forestal de Córdoba, y teme que viviendas y vecindario de la Sierra queden “aún más desprotegidos” de cara al verano.

Según expone el CMC, durante los últimos siete años los residentes en zonas colindantes con el monte —o enclavadas en su interior— han podido presentar planes de prevención de incendios forestales (PPIF) para viviendas, lo que permitía ejecutar medidas cautelares como cortes de ramas, limpieza o ampliación de caminos y cunetas, apertura de salidas, instalación de hidrantes, puntos de encuentro, cortafuegos o limpieza de pastos, entre otras actuaciones destinadas a reducir el riesgo.

Incendio forestal junto al Castillo de la Albaida / Manuel Murillo

Conflicto entre administraciones

Sin embargo, el Consejo señala que, tras una relectura de criterios por parte de técnicos de la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente, la figura del PPIF habría quedado restringida a la protección de terrenos estrictamente forestales y bienes naturales, y ya no abarcaría viviendas u otras construcciones, equipamientos o infraestructuras. Para estos casos, la alternativa pasaría a ser el Plan de Autoprotección (PA).

El CMC advierte, no obstante, de que los planes de autoprotección presentan actualmente dos problemas principales en el municipio de Córdoba: por un lado, solo serían aplicables a urbanizaciones, sin contemplar la posibilidad de que un particular que viva aislado disponga de su propio PA; y, por otro, el Ayuntamiento no contaría con recursos humanos ni técnicos suficientes para tramitar los planes que recibe, según señala el Consejo. A ello suma un tercer obstáculo: la dificultad de que residentes aislados puedan organizarse como comunidad para impulsar un PA y gestionarlo ante el Ayuntamiento, además de la lentitud en la tramitación.

Diario CÓRDOBA

El Consejo recuerda, además, que tanto los PPIF como los PA implican un esfuerzo económico relevante para los vecinos, que costean y ejecutan estas medidas “en aras de la seguridad propia, pero también del medio natural”.

Un campo "más feroz que nunca"

En este contexto, y con “el monte más feroz que nunca” tras las lluvias del invierno, el CMC denuncia una situación de “indefensión” del vecindario —tanto en viviendas aisladas como en urbanizaciones— al no existir, “en la práctica”, una vía ágil para autorizar actuaciones preventivas antes del periodo de mayor riesgo.

Por último, el Consejo informa de que ya ha trasladado esta situación a responsables de las administraciones competentes y les ha solicitado replicar la figura de los PPIF o, en su defecto, acordar una fórmula rápida y eficaz que permita adoptar medidas preventivas en la interfaz urbano-forestal “este mismo verano” en la Sierra de Córdoba.

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Desde la Junta de Andalucía señalan que son las propias comunidades de vecinos las que deben diseñar su propio plan de autoprotección de incendios que posteriormente debe ser aprobado por el Ayuntamiento. Además, apuntan a que la delegación de Sostenibilidad y Medioambiente "no es competente" en los planes de prevención de incendios forestales.