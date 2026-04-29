Responsabilidad social
CECO y el Banco de Alimentos de Córdoba firman un acuerdo para promover las donaciones de las empresas
El acuerdo de colaboración permitirá a las empresas obtener beneficios fiscales y participar en programas de voluntariado corporativo
La Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y el Banco de Alimentos Medina Azahara de Córdoba han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de buscar la cooperación del mayor número de empresas para ayudar a las personas y las familias más necesitadas en nuestra provincia.
El acuerdo, suscrito por el presidente de CECO, Antonio Díaz, y el presidente del Banco de Alimentos, Rafael Revuelto, propicia la creación de un cauce de comunicación para la divulgación y promoción, entre las asociaciones y empresas miembro de la confederación, de las distintas actividades y servicios que presta el Banco de Alimentos.
El Banco de Alimentos va a ofrecer a las empresas y entidades interesadas la posibilidad de ser socios colaboradores con las una serie de ventajas asociadas. Entre ellas se incluyen las deducciones fiscales por donativos a ONG, la participación en programas de voluntariado corporativo como herramienta de responsabilidad social corporativa, y el acceso a un sello de Empresa o Asociación Colaboradora, en formato físico o digital, como reconocimiento público a la colaboración prestada.
Lucha contra el desperdicio alimentario
Otro de los puntos destacados del acuerdo es la posibilidad de establecer acuerdos de donación de alimentos no vendidos, en el marco de la Ley 1/2025 del Desperdicio Alimentario. Esta vía permitirá que productos aptos para el consumo, pero que no hayan sido comercializados, puedan destinarse a fines sociales en lugar de acabar desperdiciados.
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