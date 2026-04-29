CECO y el Banco de Alimentos de Córdoba firman un acuerdo para promover las donaciones de las empresas

La Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y el Banco de Alimentos Medina Azahara de Córdoba han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de buscar la cooperación del mayor número de empresas para ayudar a las personas y las familias más necesitadas en nuestra provincia.

El acuerdo, suscrito por el presidente de CECO, Antonio Díaz, y el presidente del Banco de Alimentos, Rafael Revuelto, propicia la creación de un cauce de comunicación para la divulgación y promoción, entre las asociaciones y empresas miembro de la confederación, de las distintas actividades y servicios que presta el Banco de Alimentos.

El Banco de Alimentos va a ofrecer a las empresas y entidades interesadas la posibilidad de ser socios colaboradores con las una serie de ventajas asociadas. Entre ellas se incluyen las deducciones fiscales por donativos a ONG, la participación en programas de voluntariado corporativo como herramienta de responsabilidad social corporativa, y el acceso a un sello de Empresa o Asociación Colaboradora, en formato físico o digital, como reconocimiento público a la colaboración prestada.

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Lucha contra el desperdicio alimentario

Otro de los puntos destacados del acuerdo es la posibilidad de establecer acuerdos de donación de alimentos no vendidos, en el marco de la Ley 1/2025 del Desperdicio Alimentario. Esta vía permitirá que productos aptos para el consumo, pero que no hayan sido comercializados, puedan destinarse a fines sociales en lugar de acabar desperdiciados.