Datos INE
La caída demográfica de Córdoba continúa: es la provincia de España que más población pierde en un año
La provincia andaluza encabeza el retroceso demográfico nacional con 1.150 residentes menos en el último año, por delante de Jaén, Zamora, Badajoz, Cáceres o Pontevedra
Córdoba es la provincia de España que más habitantes pierde en el último año. El Censo Anual de Población publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúa la población cordobesa en 773.163 personas en 2025, frente a 774.313 en 2024, lo que supone 1.150 residentes menos en doce meses.
La caída contrasta con el comportamiento general del país y también con el de buena parte de provincias de la llamada España interior, donde en muchos casos —aunque sea con cifras muy ajustadas— el saldo anual ha sido positivo. En el mapa provincial, de hecho, solo seis territorios pierden población en 2025 respecto a 2024, y Córdoba es el que más retrocede.
Tras Córdoba, las siguientes provincias con mayor descenso son Jaén (-912), Badajoz (-874), Zamora (-689), Cáceres (-462) y Pontevedra (-51). El dato cordobés destaca por volumen y por repetición: en la comparativa con 2021 —primer año de esta serie— la provincia ha perdido 4.459 habitantes, un 0,6% de su población.
Caída acentuada en cinco años
El dato cordobés también destaca por su continuidad. En la comparativa con 2021, primer año de esta serie, la provincia ha perdido 4.459 habitantes, lo que equivale a un 0,6% de su población. En cuanto a la distribución por sexos, las mujeres siguen siendo mayoría: 395.234 frente a 377.929 hombres.
Pese al auge la migración
Este descenso se produce a pesar del incremento de la población extranjera residente en la provincia. Según el INE, pasa de 12.882 personas a 13.870 en 2025. Si se compara con 2021, la población extranjera en Córdoba ha aumentado en 3.453 personas, un 33,1% más en cinco años.
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