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Transporte ferroviario

La alta velocidad regresa a Málaga este jueves tras casi tres meses: así quedan los trenes desde y hacia Córdoba

El corte en la línea por el accidente de Adamuz primero y el desprendimiento de un talud en Álora después, ha mantenido limitaciones en el corredor andaluz durante casi tres meses

Viajeros en la estación de trenes de Córdoba.

Viajeros en la estación de trenes de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Tras casi tres meses de cortes y transbordos, la alta velocidad entre Córdoba y Málaga vuelve a recuperar este jueves 30 de abril su conexión por alta velocidad. Adif ha confirmado que, a partir de las 11.36 horas, los trenes volverán a María Zambrano, poniendo fin a la interrupción provocada por el desprendimiento de un talud en Álora el pasado 4 de febrero, en plena cadena de temporales.

El parón en la conexión con Málaga llegó después de un inicio de año muy complicado para la red ferroviaria en Andalucía. Primero, el accidente de Adamuz del 18 de enero que dejó 46 víctimas y obligó a cortar la alta velocidad con Madrid. Cuando esa conexión empezaba a recomponerse, el temporal volvió a golpear la línea con el derrumbe en la provincia malagueña, que dejó el servicio incompleto y obligó a Renfe a mantener los viajes con transbordo en autobús en Antequera. La compañía señala que estos planes alternativos han registrado hasta el pasado 22 de abril un total de más de 275.000 viajes.

Una obra “de gran complejidad”

Adif sostiene que la intervención ha sido especialmente compleja por el volumen de material movilizado y por las limitaciones del terreno. Según la empresa pública, en la zona se han retirado y movido más de 200.000 metros cúbicos de tierra, en un espacio reducido y próximo a una línea de alta tensión. En una primera fase se realizó un análisis técnico y se retiró parte de la infraestructura dañada. Después se trabajó por fases hasta reponer el muro y restituir elementos clave del sistema ferroviario: catenaria, vías, desvíos y equipos de señalización y regulación del tráfico. La obra acumuló retrasos respecto a la previsión inicial, que apuntaba a marzo, pero Adif destaca que el operativo ha contado con 25 máquinas y 75 personas trabajando 24 horas al día.

Vuelta con limitaciones

El regreso del servicio no implica, de momento, la normalidad total. En el tramo afectado solo estará operativa una vía, mientras continúan los trabajos en la vía 1 (la más directa), sin fecha concreta para el restablecimiento completo. Además, se mantendrán limitaciones de velocidad en el punto intervenido.

Obras en el talud de Álora.

Obras en el talud de Álora. / ÁLEX ZEA

Según Renfe, el primer tren que podrá tomarse desde Córdoba y que ya llegará a Málaga será el de las 11.36 horas, con llegada a las 12.52. Los trenes que salgan previamente aún continuarán afectados por los trabajos.

Así quedan las frecuencias

Con el servicio aún condicionado, las circulaciones se ajustan respecto a un escenario sin restricciones:

  • Renfe:
  • Córdoba–Málaga: 10 trenes entre semana (6 Avant) y 7 en fin de semana (4 Avant).
  • Málaga–Córdoba: 12 entre semana (5 Avant y 1 Avlo) y 8 en fin de semana (4 Avant y 1 Avlo).
  • Iryo también recupera servicio, con:
  • 2 frecuencias desde Córdoba entre semana y 5 en fin de semana (y las mismas desde Málaga).
  • Ouigo mantiene:
  • 2 trenes diarios Córdoba–Málaga entre semana (y 3 desde Málaga a Córdoba); y, en fin de semana, 3 Córdoba–Málaga y 3 Málaga–Córdoba.

Horarios Renfe

Entre semana

Córdoba–Málaga

  • 7.27-8.50 (Avant)
  • 8.52-10.20 (Avant)
  • 13.21-14.34
  • 14.08-15.30 (Avant)
  • 16.28-17.51 (Avant)
  • 16.41-17.59
  • 18.25-19.51
  • 18.49-20.12 (Avant)
  • 21.05-22.26 (Avant)
  • 21.36-22.55

Málaga–Córdoba

  • 5.37-6.50
  • 6.32-7.47 (Avant)
  • 7.38-8.40
  • 9.05-10.22 (Avant)
  • 9.17-10.31
  • 10.32-11.45 (Avlo)
  • 11.33-12.36
  • 12.50-13.52
  • 14.37-15.51 (Avant)
  • 16.25-17.39 (Avant)
  • 18.20-19.32 (Avant)
  • 20.30-21.46 (Avant)
Pasajeros en la estación de Málaga.

Pasajeros en la estación de Málaga. / ÁLEX ZEA

Fin de semana

Málaga–Córdoba

  • 7.38-8.40
  • 9.05-10.22 (Avant)
  • 10.32-11.45 (Avlo)
  • 11.33-12.36
  • 12.50-13.52
  • 14.37-15.51 (Avant)
  • 18.20-19.32 (Avant)
  • 20.30-21.46 (Avant)

Córdoba–Málaga

  • 8.52-10.20 (Avant)
  • 13.21-14.34
  • 14.08-15.30 (Avant)
  • 16.28-17.51 (Avant)
  • 16.41-17.59
  • 18.25-19.51
  • 21.05-22.26 (Avant)

Iryo

Entre semana

  • Córdoba–Málaga: 9.26-10.39 | 16.51-18.04
  • Málaga–Córdoba: 11.25-12.26 | 18.52-19.57

Fin de semana

  • Córdoba–Málaga: 9.25-10.39 | 13.16-14.29 | 16.51-18.04 | 18.41-19.56 | 22.41-23.54
  • Málaga–Córdoba: 7.50-8.52 | 11.24-12.26 | 16.57-17.04 | 18.52-19.57 | 20.55-21.57

Ouigo

Entre semana

  • Córdoba–Málaga: 11.45-12.42 | 19.23-20.22
  • Málaga–Córdoba: 6.29-7.16 | 13.46-14.33 | 21.10-21.57

Fin de semana

  • Córdoba–Málaga: 11.43-12.42 | 19.23-20.22 | 22.18-23.17
  • Málaga–Córdoba: 6.20-7.16 | 13.46-14.33 | 21.10-21.57
Viajeros suben a un tren AVE de Renfe.

Viajeros suben a un tren AVE de Renfe. / CÓRDOBA

Más plazas para el puente

Por otro lado, Renfe pondrá a disposición de los viajeros 102.600 plazas con origen o destino en Andalucía en sus servicios de alta velocidad y larga distancia para viajar durante el puente de mayo. La oferta nacional incluye más de 426.100 plazas en trenes de alta velocidad y larga distancia, de las que 102.600 corresponden a los servicios de Andalucía.

Noticias relacionadas y más

Renfe ofrecerá más de 97.300 plazas para viajar entre Madrid y la comunidad andaluza y otras 5.300 plazas en los trenes AVE que conectan Andalucía con Aragón, Barcelona y Valencia.

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