Más de 700 personas encontraron empleo en Córdoba en 2025 a través de los programas de Cruz Roja

El empleo sigue siendo una de las puertas más directas para salir de la exclusión social. Con motivo del Día Internacional de las Personas Trabajadoras, Cruz Roja en Córdoba ha puesto en valor el papel de su área de Empleo como herramienta clave para mejorar la vida de las personas con mayores dificultades para acceder al mercado laboral.

Según ha informado Cruz Roja en una nota de prensa, durante 2025 la entidad atendió en la provincia a 4.485 personas dentro de sus programas de empleo, a través de 12.672 intervenciones orientadas a mejorar la empleabilidad, reforzar la autonomía personal y facilitar el acceso a oportunidades laborales en condiciones de igualdad.

La entidad desarrolla en Córdoba un modelo de acompañamiento integral basado en la orientación personalizada, la formación, la intermediación laboral con empresas y el seguimiento continuado de cada participante.

Más de 700 personas accedieron a un empleo

La intervención de Cruz Roja Córdoba durante el pasado año permitió que 702 personas accedieran a un puesto de trabajo. En total, se formalizaron 887 contratos laborales, de los cuales 380 fueron contratos directos mediados por la organización.

Este impacto ha sido posible gracias a la colaboración de 270 empresas de la provincia, que han participado como aliadas en procesos de intermediación, prácticas y contratación. Para Cruz Roja, esta implicación del tejido empresarial cordobés resulta esencial para generar oportunidades reales entre quienes afrontan más barreras de acceso al empleo.

Las actuaciones se dirigieron especialmente a personas desempleadas o en situación de precariedad laboral, que sumaron 3.160 participantes, el colectivo más numeroso dentro del área de empleo.

También recibieron apoyo 773 jóvenes, acompañados en su transición al mercado laboral; 452 mujeres en dificultad social, para quienes el empleo supone una vía de autonomía económica; 280 personas inmigrantes, apoyadas en su proceso de inserción sociolaboral; y 164 personas en situación de extrema vulnerabilidad, para quienes el acceso al trabajo forma parte de un proceso más amplio de inclusión social.

Además, la organización impulsó itinerarios adaptados para personas mayores de 45 años, personas con discapacidad y personas con problemas de salud.

Formación para un mercado laboral en transformación

La formación se mantiene como uno de los ejes principales de la estrategia de Cruz Roja para mejorar el acceso al empleo. En Córdoba, 931 personas se formaron durante 2025, de las cuales 628 fueron mujeres y 303 hombres.

Las acciones formativas se orientaron a sectores y competencias con demanda en el mercado laboral, con especial atención a la transformación digital y ecológica. Entre las áreas trabajadas figuran las energías renovables, el reciclaje, la fibra óptica, la programación, los datos y la ciberseguridad.

Estas iniciativas buscan no solo facilitar una contratación inmediata, sino también mejorar la empleabilidad a medio y largo plazo, reduciendo las barreras estructurales que dificultan el acceso a un empleo estable y de calidad.

Empleo digno, igualdad y talento sénior, retos de 2026

De cara a 2026, Cruz Roja en Córdoba ha marcado cuatro grandes prioridades en materia de empleo: favorecer el acceso a trabajos estables y de calidad, reducir las brechas de género, acompañar las transiciones laborales derivadas de la digitalización y combatir el edadismo laboral, poniendo en valor la experiencia y el talento de las personas sénior.

Buena parte de estas actuaciones cuentan con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, tanto FSE como FSE+, además del apoyo de administraciones autonómicas y locales.