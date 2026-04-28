Urbanismo da licencia para convertir un local de Ciudad Jardín en tres apartamentos turísticos y 15 trasteros

La comisión de licencias que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha celebrado este martes ha dado el permiso necesario para la conversión de un local en varios apartamentos turísticos y hasta una quincena de trasteros. Según la documentación de dicha comisión, se ha concedido calificación ambiental (paso previo a la licencia) para convertir el número 11 de la calle Siete Mayo, en pleno barrio de Ciudad Jardín, en un espacio con cabida para tres apartamentos turísticos y hasta 15 trasteros.

Es habitual que en dicha comisión se den permisos para abrir nuevos apartamentos turísticos. Es más, en la misma reunión de este martes se ha dado licencia para hacer un bloque con ocho apartamentos turísticos de dos llaves (referente a la categoría del establecimiento, como las estrellas en los hoteles) en la calle Conde de Arenales número 18, entre San Andrés y la Fuenseca.

Placa de apartamentos turísticos. / A. J. GONZÁLEZ

Convertir locales en viviendas

También es normal que Urbanismo conceda los permisos para convertir locales en viviendas y, de nuevo, en esta comisión se ha dado un buen puñado de licencias para esto. En el caso del proyecto de la calle Siete Mayo, se combinan ambos casos, pues se da directamente la calificación para convertir un local en varios apartamentos turísticos.

Además, se le unen hasta 15 trasteros, otro modelo de comercialización de espacios que está viviendo un auténtico boom en la ciudad. A las empresas de alquiler de trasteros en los polígonos industriales y espacios comerciales, que no son pocas, se están uniendo cada vez más locales bajos que sirven para guardar todo aquello que no cabe en los hogares.