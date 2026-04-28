La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El nuevo informe de la CIAF sobre el accidente ferroviario de Adamuz; el cierre de los parques en Córdoba por una tormenta y la siniestralidad de la carretera N-432 marcan la crónica vespertina
Un nuevo informe de la CIAF concluye que el trágico accidente ferroviario de Adamuz tuvo como causa "una rotura de carril", ya que los investigadores no han detectado "anomalías" en los trenes siniestrados. El informe, además, asegura que el primer punto de colisión entre el Iryo y el Alvia "se sitúa en la zona posterior del coche 6". Es la noticia que abre nuestro boletín vespertino, que tiene otros dos focos destacados. El primero se sitúa en los parques públicos de la ciudad, cerrados por el Ayuntamiento ante la repentina y fuerte tormenta de esta tarde. El segundo, en la carretera N-432, donde ha fallecido una mujer en una colisión contra un camión: esta carretera ya cobró más de la mitad de muertes en accidentes viales de la provincia en 2025.
- Un nuevo informe de CIAF concluye que el accidente de Adamuz se produjo por "una rotura de carril"
- Tarde de tormentas: Córdoba cierra todos los parques públicos por seguridad tras la caída de un árbol
- La N-432 se cobró más de la mitad de las muertes en accidentes de carretera en Córdoba en 2025
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