Un nuevo informe de la CIAF concluye que el trágico accidente ferroviario de Adamuz tuvo como causa "una rotura de carril", ya que los investigadores no han detectado "anomalías" en los trenes siniestrados. El informe, además, asegura que el primer punto de colisión entre el Iryo y el Alvia "se sitúa en la zona posterior del coche 6". Es la noticia que abre nuestro boletín vespertino, que tiene otros dos focos destacados. El primero se sitúa en los parques públicos de la ciudad, cerrados por el Ayuntamiento ante la repentina y fuerte tormenta de esta tarde. El segundo, en la carretera N-432, donde ha fallecido una mujer en una colisión contra un camión: esta carretera ya cobró más de la mitad de muertes en accidentes viales de la provincia en 2025.

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