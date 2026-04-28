Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Adamuz carrilAccidentes N-432BotellónTormentaParques cerradosCCFMaestra arrestadaApartamentos turísticosParo
instagramlinkedin

La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El nuevo informe de la CIAF sobre el accidente ferroviario de Adamuz; el cierre de los parques en Córdoba por una tormenta y la siniestralidad de la carretera N-432 marcan la crónica vespertina

Accidente con tres víctimas mortales en Baena ocurrido el pasado 28 de mayo de 2025 en la N-432.

Accidente con tres víctimas mortales en Baena ocurrido el pasado 28 de mayo de 2025 en la N-432. / CÓRDOBA

José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

Un nuevo informe de la CIAF concluye que el trágico accidente ferroviario de Adamuz tuvo como causa "una rotura de carril", ya que los investigadores no han detectado "anomalías" en los trenes siniestrados. El informe, además, asegura que el primer punto de colisión entre el Iryo y el Alvia "se sitúa en la zona posterior del coche 6". Es la noticia que abre nuestro boletín vespertino, que tiene otros dos focos destacados. El primero se sitúa en los parques públicos de la ciudad, cerrados por el Ayuntamiento ante la repentina y fuerte tormenta de esta tarde. El segundo, en la carretera N-432, donde ha fallecido una mujer en una colisión contra un camión: esta carretera ya cobró más de la mitad de muertes en accidentes viales de la provincia en 2025.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

Cultura

Noticias relacionadas

España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Consulta aquí si te ha tocado estar en una mesa electoral en Córdoba en las elecciones andaluzas del 17M
  2. El Córdoba CF obliga al mercadillo de El Arenal a trasladarse a la avenida de las Lonjas el 26 de abril
  3. Detenida una maestra en Córdoba por presuntos malos tratos a 18 niños de Infantil
  4. Una de las rutas más icónicas de Córdoba tiene 10 kilómetros y termina en un monumento de 13 metros: así es el sendero al Toro de Osborne
  5. Córdoba estrena un jardín vertical con 1.700 plantas en el paso subterráneo de Carlos III
  6. Las Caballerizas Reales de Córdoba acogen un maridaje de quesos y vinos de Montilla-Moriles
  7. Una cadena de supermercados ‘low cost’ llega a Córdoba y abrirá en un local emblemático del centro
  8. La Cata del Vino Montilla-Moriles levanta el telón en Córdoba con acceso libre, sabor a tardeo y... ganas de disfrutar

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El Círculo subastará tres parcelas en Turruñuelos para costear sus nuevas instalaciones deportivas

El Círculo subastará tres parcelas en Turruñuelos para costear sus nuevas instalaciones deportivas

Tarde de tormentas: Córdoba cierra todos los parques públicos por seguridad tras la caída de un árbol

Tarde de tormentas: Córdoba cierra todos los parques públicos por seguridad tras la caída de un árbol

Kutxabank eleva un 18,7% su resultado neto en el primer trimestre del año gracias al fuerte incremento de la inversión crediticia

Kutxabank eleva un 18,7% su resultado neto en el primer trimestre del año gracias al fuerte incremento de la inversión crediticia

Una tormenta eléctrica al sureste de Córdoba capital deja hasta 60 rayos en una hora

Una tormenta eléctrica al sureste de Córdoba capital deja hasta 60 rayos en una hora

La demanda de plazas en los centros de Escuelas Católicas en Córdoba vuelve a crecer pese a la caída de la natalidad

La demanda de plazas en los centros de Escuelas Católicas en Córdoba vuelve a crecer pese a la caída de la natalidad

Tres peritos aceptan el encargo de investigar la tragedia de Adamuz y una víctima avanza ya recusaciones a dos de ellos

Tres peritos aceptan el encargo de investigar la tragedia de Adamuz y una víctima avanza ya recusaciones a dos de ellos

La jueza requiere a Adif para que aclare si instaló elementos reciclados en la vía de Adamuz

Tracking Pixel Contents