La actualidad del martes 28 de abril
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Las tarjetas monedero que siguen sin llegar para las familias con menores a cargo; el importante 'boom' de matriculaciones de patinetes eléctricos y el plan de seguridad de las Cruces abren la persiana del quiosco digital
Las familias con menores a cargo seguirán esperando para recibir las tarjetas monedero, el sistema con el que la Junta de Andalucía gestionará el servicio de alimentos a los colectivos necesitados. Aunque ya se han formalizado los contratos con las empresas adjudicatarias, todavía no hay fecha de distribución de las tarjetas, que no llegarán antes de las elecciones del 17 de mayo. Es la noticia con la que abrimos un boletín informativo que tiene otras dos claves informativas bien diferentes. En movilidad, destacamos el importante boom de matriculaciones de patinetes eléctricos, con más de 600 vehículos identificados en los últimos tres meses. Y en lo local y festivo, analizamos el plan de seguridad de las Cruces de Mayo, que comienzan mañana miércoles.
- La Junta no prevé entregar las tarjetas monedero para familias con menores antes de las elecciones
- El 'boom' de las matrículas para patinetes eléctricos en Córdoba: más de 600 identificados en tres meses
- Los controles de acceso y aforo vuelven a las Cruces de Córdoba y se añade una nueva zona crítica
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
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Provincia
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Tribunales
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Campo
Toros
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