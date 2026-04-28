Una tormenta eléctrica al sureste de Córdoba capital deja hasta 60 rayos en una hora

Una tormenta con una importante carga eléctrica se ha dejado notar con fuerza al sureste de la capital cordobesa durante la tarde de este martes. Según los datos del mapa de rayos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), entre las 15.00 y las 16.00 horas se han registrado entre 55 y 60 rayos en esta zona próxima a Córdoba capital, dentro de un episodio de actividad eléctrica que todavía continuaba en torno a las 18.00 horas.

El visualizador de la Agencia Estatal de Meteorología permite seguir hora a hora la evolución de las descargas eléctricas (rayos) asociadas a la tormenta. En este caso, el mapa refleja una actividad destacada durante la tarde, aunque dentro de los parámetros habituales de este tipo de fenómenos meteorológicos.

Mapa de rayos de la Aemet con la actividad registrada entre las 15 y las 16 horas del martes 28 de abril. / CÓRDOBA

El número de rayos se ha estimado a partir del mapa de Aemet, que no ofrece cifras, sino puntos sobre el territorio. Con ayuda de inteligencia artificial se contaron esos puntos visibles en la zona de Córdoba, por lo que el dato debe considerarse aproximado.

Qué significan los rayos azules y rojos en el mapa de la Aemet

En el mapa de rayos de la Aemet, los puntos azules corresponden a descargas negativas, las más frecuentes en una tormenta. Proceden de la base de la nube, donde se acumulan las cargas negativas, y representan aproximadamente el 95% del total de rayos. Este tipo de descarga se asocia a la actividad normal de una tormenta.

Los puntos rojos, por su parte, identifican las descargas positivas. Estos rayos se originan en la parte superior de la nube, donde se concentran las cargas positivas, y deben recorrer una mayor distancia hasta alcanzar el suelo. Por este motivo, suelen ser más peligrosos, ya que transportan más energía y tienen mayor capacidad de causar daños.

A pesar del número de descargas registrado esta tarde, la actividad eléctrica de la tormenta en Córdoba se mantiene dentro de la normalidad, según la interpretación de los datos disponibles.

Aviso amarillo por tormentas y lluvias en toda Córdoba

Toda la provincia de Córdoba permanece desde las 16.00 horas y hasta las 22.00 horas bajo aviso amarillo por riesgo de tormentas. Este nivel, según el código de avisos de la Aemet, representa un peligro bajo, aunque recomienda mantener la precaución ante posibles fenómenos localmente intensos.

Además, la provincia también está en aviso amarillo por lluvias durante el mismo tramo horario. La previsión contempla acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora en algunos puntos.

Por el momento, la Aemet no recoge datos significativos de lluvia en los observatorios más próximos a la capital cordobesa, como el del aeropuerto de Córdoba.

Previsión para el miércoles en Córdoba: chubascos ocasionales

A esta hora, la Aemet no tiene avisos previstos para este miércoles en Córdoba. La previsión es de cielos muy nubosos con chubascos ocasionales, tendiendo a abrirse algunos claros por la tarde. Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios y las máximas en descenso.