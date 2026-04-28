La tasa de paro en Córdoba cae al 16,69% a principios de 2026, su segundo mejor dato desde 2008

La tasa de paro vuelve a dar un pequeño respiro al mercado laboral de Córdoba, al caer hasta el 16,69% en el inicio de 2026. De esta forma, hace un año se situó en el 17,32% y el cosechado en el primer trimestre es el segundo dato más bajo desde 2008, solo superado por el 14,67% de comienzos de 2024.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha difundido este martes la información actualizada de su Encuesta de Población Activa (EPA), que indica que la provincia encadena dos trimestres consecutivos de caída del desempleo. 2025 finalizó con un 17,04% de paro y durante el verano pasado la tasa se hallaba en el 18,25%. Esta evolución responde al fuerte peso de sectores estacionales como servicios y la agricultura en la economía cordobesa.

Sin embargo, la EPA vuelve a poner de manifiesto que Córdoba está a la cabeza del desempleo en España, ya que tiene la segunda tasa de paro más alta del país, solo por detrás de Cádiz (21%) y con excepción de las ciudades autónomas de Ceuta (26,10%) y Melilla (21,42%). España tiene un 10,83% de paro.

Menos trabajadores, más labores del hogar

En el último año, además, el mercado laboral ha perdido 5.900 trabajadores y tiene ahora 310.900 personas ocupadas. El empleo ha disminuido en la provincia pese a que el paro se ha reducido en 4.100 personas, hasta las 62.300 trabajadores que buscan una oportunidad en la actualidad.

El dato se explica, en parte, por el incremento significativo de cordobeses que se encuentran inactivos para el mercado de trabajo por diferentes causas. En estos momentos son 283.800 individuos, lo que se traduce en una subida de 11.800 en el último año.

Si se observa la evolución experimentada en los distintos colectivos, la estadística arroja subidas de estudiantes, que son 61.100 (+2.500 en un año); personas dedicadas a las labores del hogar, 52.600 (+8.900), e inactivos por otras causas, que son 11.900 (+5.900). Descienden los jubilados o pensionistas, y las personas incapacitadas de forma permanente.