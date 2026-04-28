Tarde de tormentas: Córdoba cierra todos los parques públicos por seguridad tras la caída de un árbol

La caída de un árbol de grandes dimensiones esta tarde, con toda la provincia bajo aviso amarillo por tormentas, ha obligado a tomar medidas urgentes en Córdoba. El Ayuntamiento ha informado del cierre por motivos de seguridad de todos los parques públicos, después de que en el parque de Colón se haya desplomado un ejemplar de gran tamaño.

La reapertura del parque de Colón y del resto de zonas verdes está programada de forma provisional para este miércoles, siempre que hayan concluido las labores de revisión del estado del arbolado. Los trabajos se centran en comprobar que no existen nuevos riesgos para los usuarios antes de permitir de nuevo el acceso a los parques.

Aviso amarillo por tormentas y lluvias en Córdoba

La decisión del Ayuntamiento coincide con una tarde marcada por la inestabilidad meteorológica. Según la Aemet, toda la provincia de Córdoba permanece desde las 16.00 y hasta las 22.00 horas bajo aviso amarillo por tormentas. Este nivel supone un riesgo bajo dentro del sistema de alertas, aunque la agencia recomienda mantener la precaución ante posibles fenómenos localmente intensos.

Avisos amarillos en toda la provincia de Córdoba, hoy martes. / Aemet

Además, Córdoba también se encuentra en aviso amarillo por lluvias durante el mismo tramo horario. La previsión contempla acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora en algunos puntos de la provincia, una cantidad que puede provocar incidencias puntuales en zonas urbanas, parques, jardines y vías con problemas de drenaje.

Chubascos ocasionales este miércoles

De cara a mañana miércoles, la Aemet no tiene avisos previstos para Córdoba a esta hora. La previsión apunta a cielos muy nubosos con chubascos ocasionales, aunque se espera que puedan abrirse algunos claros durante la tarde.

Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios, mientras que las máximas experimentarán un descenso. En este contexto, el Ayuntamiento mantiene la vigilancia sobre el estado del arbolado para garantizar la seguridad en los espacios públicos.