Sadeco invertirá 677.000 euros para sellar una zona del complejo medioambiental y evitar que el agua de la lluvia afecte a los residuos

La Empresa Municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) ha sacado a concurso el contrato de obras para el sellado de la zona 5 del vertedero de apoyo del complejo medioambiental de Córdoba (CMC) Juan Revilla, "una actuación destinada a reforzar la protección ambiental de estas instalaciones y garantizar una gestión eficiente y sostenible de los residuos", explica esta compañía en una nota de prensa.

La licitación, "aprobada por el consejo de administración de la empresa municipal", cuenta con un presupuesto base de 677.883 euros y un plazo de ejecución de tres meses. El procedimiento "ya se encuentra activo para que las empresas interesadas puedan presentar sus ofertas hasta el 25 de mayo".

El objetivo, evitar que las aguas pluviales entren en contacto con los restos

La actuación se desarrollará en la zona 5 del área de vertido, un espacio en el que actualmente se depositan los rechazos procedentes del proceso de tratamiento de los residuos gestionados en el complejo.

Trabajadores de Sadeco. / Manuel Murillo

El principal objetivo del proyecto es evitar que las aguas pluviales recogidas en esta zona entren en contacto con los restos depositados, "impidiendo así la generación de lixiviados y reduciendo el riesgo de afección al suelo y a las aguas". Esta intervención se ejecutará sobre una superficie aproximada de 75.871 metros cuadrados y responde al cumplimiento de la normativa autonómica, estatal y europea en materia de vertidos, así como a la autorización ambiental vigente del centro.

Ruiz Madruga: "Se actúa de manera preventiva con los más altos estándares"

El presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha destacado que “el objetivo fundamental es impedir que el agua de lluvia entre en contacto con los residuos, evitando la formación de lixiviados y mejorando la seguridad ambiental del vertedero. Se trata de una obra técnicamente relevante porque actúa de forma preventiva y refuerza el cumplimiento de los más altos estándares europeos en gestión de residuos”.

"El proyecto contempla la optimización de la zona 5 mediante un relleno realizado con material de sellado procedente de las propias instalaciones, hasta conformar una plataforma de coronación con pendiente hacia un punto bajo. En ese punto se instalará un pozo de captación de aguas pluviales que permitirá su recogida y posterior evacuación mediante bombeo hacia la cuneta perimetral exterior", explica la nota de prensa.

Un sistema de canalizaciones derivará el agua de la lluvia

Para ello, se ejecutará una red específica de recogida de pluviales mediante un sistema diseñado para canalizar adecuadamente las aguas de lluvia, especialmente durante los episodios de precipitaciones invernales, ya que en el entorno del vaso de vertido no existen cauces de agua permanentes.

Entre las principales unidades de obra previstas "se incluyen la nivelación y reconfiguración topográfica de tierras y residuos conforme a la geometría definitiva de sellado; la regularización superficial mediante aportación de tierras; la instalación de sistemas de drenaje mediante cunetas y pozo de registro; así como la colocación del sistema de impermeabilización necesario para asegurar la correcta evacuación de escorrentías".

Actualmente, esta zona se encuentra presellada con una capa de tierras de aproximadamente 30 centímetros de espesor medio, sobre la que se desarrollará esta nueva fase de adecuación superficial. Miguel Ruiz Madruga ha insistido en que “la gestión de residuos no termina en el tratamiento, sino que también exige actuar con rigor en las zonas de vertido y en su integración ambiental. Este proyecto refleja el compromiso de Sadeco con un modelo de acción responsable, eficiente y alineado con las exigencias normativas actuales”.

La empresa municipal continúa así avanzando en la adaptación de sus instalaciones a los nuevos requerimientos técnicos y ambientales, con inversiones que permiten garantizar un tratamiento seguro de los residuos y una mayor eficiencia en la gestión del ciclo de saneamiento y limpieza urbana de la ciudad.