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Transporte ferroviario

Retrasos en la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba por una incidencia de electrificación de la línea

Técnicos de Adif trabajan para resolver la avería que afecta a los trenes que conectan la capital con Andalucía y Toledo

Imagen de un tren de alta velocidad.

Imagen de un tren de alta velocidad. / CÓRDOBA

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Los trenes de alta velocidad que conectan Madrid con Córdoba están registrando retrasos en la mañana de este martes debido a una incidencia en la infraestructura ferroviaria en la zona de La Sagra (Madrid). Este nuevo episodio sucede tan solo cuatro días más después de las últimas incidencias en esta línea. Además, cabe recordar que ayer lunes, el corredor andaluz también efectuó retrasos a primera hora de la mañana por una incidencia de un tren entre Adamuz y el cambiador de Alcolea y que fue rápidamente solventada.

Según han informado fuentes de Adif a través de sus canales oficiales, el problema se localiza en los sistemas de electrificación de la línea de alta velocidad, lo que está afectando a la circulación de los trenes con Andalucía y Toledo. Técnicos del administrador ferroviario trabajan en estos momentos para resolver la avería “lo antes posible”.

Por su parte, Renfe ha advertido de que los servicios de alta velocidad que transitan por este corredor pueden sufrir demoras, especialmente aquellos con origen o destino en Andalucía y parada en Toledo.

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La incidencia, registrada a media mañana, está provocando alteraciones en la puntualidad habitual de una de las conexiones ferroviarias más importantes del país. Desde Adif recomiendan a los viajeros consultar el estado de sus trenes antes de desplazarse a las estaciones, mientras continúan los trabajos para restablecer la normalidad en la línea.

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