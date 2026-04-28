Puente Romano, Sinagoga, Cristo de los Faroles, pintadas y mensajes nazis en el historial de vandalismo al patrimonio de Córdoba.

De la Puerta de Almodóvar a La Corredera, pasando por el Cristo de los Faroles o el Alcázar. Las pintadas que aparecieron el pasado jueves en el Puente Romano no son las primeras agresiones al patrimonio de Córdoba. En los últimos años, distintos enclaves y elementos urbanos han sufrido actos vandálicos que no se limitan a grafitis: también hubo jóvenes subidos a la fuente de la plaza del Potro o las ya conocidas “caras” de barro que aparecieron en varios monumentos y calles del casco histórico.

Puente Romano, un icono recurrente

No es la primera vez que el Puente Romano amanece con pintadas. En noviembre de 2018 sufrió grafitis de carácter antisemita con mensajes como “terrorismo hebreo”, “judeonazis” o “marxistas”. Pintadas similares aparecieron entonces en la Torre de la Calahorra.

Pintadas en el Puente Romano en 2018. / Francisco González

En marzo de 2022, las luminarias del Puente Romano también aparecieron grafiteadas y, ante la falta de una actuación inmediata, un grupo de vecinos de la Axerquía decidió limpiarlas por su cuenta.

Pintadas en distintos puntos del casco histórico

Cuando se habla de grafitis sobre elementos del patrimonio o del paisaje urbano histórico, los ejemplos se acumulan. En 2019 la plaza de las Doblas apareció llena de pintadas en bancos y en la fuente, aunque, por suerte, no dañaron las columnas romanas de ese espacio.

En octubre de 2017 se detectaron pintadas en distintos puntos de la ciudad, como la Zona Militar o San Basilio (plaza Manuel Garrido Moreno), donde se podía leer “si una ley es injusta es deber desobedecerla”. También se registraron en la iglesia de la Trinidad —con la palabra “fascistas”— y en el busto de Antonio Aguilar, en Lope de Hoces, que ha sufrido varios actos vandálicos de distinta índole.

Más recientemente, en mayo de 2024 y en plena fiesta de los Patios, aparecieron pintadas propalestinas en la plaza Manuel Garrido Moreno, junto a una de las estatuas del escultor José Manuel Belmonte, con el texto “Alto al genocidio. ¡Palestina libre!”. En septiembre de 2013 se contabilizó una docena de pintadas con spray naranja en la calle Mayor de Santa Marina, sin un lema concreto, y dos años antes se habían detectado en la Cuesta del Bailío.

A estas se suman otros episodios: en octubre de 2020 apareció un grafiti de grandes dimensiones en la muralla del Marrubial, cuya limpieza Urbanismo cifró en 39.000 euros. Y La Corredera arrastra una larga lista de actuaciones de limpieza por grafitis en las columnas de sus soportales, con intervenciones repetidas de Sadeco.

Pintadas en el Marrubial en 2020. / CÓRDOBA

Pintadas nazis en la Sinagoga y la Casa Sefarad

Uno de los incidentes más sonados se produjo en agosto de 2007, cuando la Casa Sefarad y la Sinagoga amanecieron con pintadas nazis: símbolos como la esvástica y frases en alemán del tipo “judíos fuera” o “atención judíos”. Eran grafitis de gran tamaño, en rojo y negro, que Sadeco limpió al día siguiente.

Pintadas nazis en la Sinagoga. / JAIME SANCHEZ

La plaza del Potro y el vandalismo “viral”

En abril de 2023 se hizo viral un episodio en la plaza del Potro, cuando tres vándalos se subieron a la fuente. Días después, la Policía Nacional identificó a los autores, que fueron multados; ninguno residía en Córdoba. Un año después, el mismo enclave amaneció con una pintada realizada con rotulador verde en el pedestal de la fuente.

Dos jóvenes subidos en la fuente de la Plaza del Potro. / @RAFALCOR

Las famosas “caras” de barro

Otro fenómeno llamativo fueron las “caras” de barro que aparecieron en junio de 2019 en la Puerta de Almodóvar y atrajeron a centenares de curiosos. De origen desconocido, permanecieron varios días sin llegar a dañar el monumento. Los más de medio centenar de rostros, colocados sobre el lienzo, acabaron desapareciendo por la erosión.

Caras que aparecieron en la Puerta de Almodóvar. / CÓRDOBA

Volvieron a aparecer en enero de 2022. En diciembre de 2020 se detectaron dos rostros frente al Alcázar de los Reyes Cristianos y, más tarde, en enero de 2023, cuatro caras aparecieron en la calle Caldereros, mostrando cada una un estado de ánimo distinto.

Manolete y el Cristo de los Faroles, objetivos repetidos

La estatua de Manolete, en la plaza Conde de Priego, ha sido vandalizada en distintas ocasiones, con pintadas en ojos y boca, como en 2009 o 2002. En esta última se añadieron dos cruces gamadas, otra invertida y la expresión “No remorse 88 K.K.K.”.

Vandalismo a la estatua de Manolete. / A. J. GONZÁLEZ

También el Cristo de los Faroles ha sufrido ataques. El más sonado ocurrió en febrero de 2002, cuando un joven —que fue juzgado y sancionado— pintó ojos y boca con espray negro, además de una cruz gamada en el pecho y una cruz invertida en los pies. Dos días después, además, roció una pequeña imagen en el altar de la iglesia de San Rafael y de los Santos Mártires, donde volvió a dejar una cruz gamada. En marzo de ese año pintó una cruz gamada con la frase “Moros no K.K.K.” en el monumento al Amor, en el Campo de los Santos Mártires. También dejó una cruz invertida en la mezquita de la plaza de Colón. En 2013, uno de los faroles apareció doblado tras subirse una persona a él durante las Cruces de Mayo.