Nace ‘Córdoba D Moda’, el congreso que busca impulsar la moda flamenca hacia el futuro

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido hoy la presentación del I Congreso Profesional de Moda Flamenca ‘Córdoba D Moda’, una iniciativa impulsada dentro del marco del 30 aniversario de la Semana Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF), cita de referencia y escaparate internacional de esta industria. El encuentro, que se celebrará el próximo miércoles 6 de mayo en esta misma sede, nace con el objetivo de abrir un espacio de análisis, reflexión y trabajo en torno al presente y al futuro del sector, en el que participarán instituciones, profesionales y figuras destacadas de la moda y la artesanía cordobesa.

El acto ha contado con la participación de Félix Romero, vicepresidente tercero de la Diputación de Córdoba y presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba, Iprodeco; Raquel Revuelta, Directora de la Agencia de Moda y Comunicación Doble Erre, fundadora y coorganizadora de SIMOF y Pilar Vera, presidenta de la Asociación de Diseñadores de Moda Flamenca de Andalucía, Mof&Art, quienes han dado a conocer las claves de esta cita, concebida para reunir a instituciones, universidades, diseñadores, artesanos, empresas y profesionales vinculados a la moda flamenca.

La jornada arrancará con una apertura institucional en la que participarán representantes de distintas administraciones y entidades vinculadas al congreso, antes de dar paso a un programa centrado en el diagnóstico del sector, la defensa del valor artesanal, la comunicación y la venta, la conexión con otros ámbitos culturales, la innovación y la búsqueda de propuestas compartidas sobre el futuro de la moda flamenca.

Una de las primeras sesiones será “Tejiendo saber y tradición: información útil para la industria de la moda”, en la que intervendrán Carolina Ramírez García, Jesús Manuel de Sancha Navarro y M.ª Ángeles Ramón Jerónimo, de la Universidad Pablo de Olavide y de la Universidad de Sevilla. Este espacio pondrá el foco en el análisis preliminar del sector, el perfil actual de las empresas participantes en SIMOF y los principales retos detectados.

Además, servirá para presentar la Cátedra de Moda Andaluza, el Máster oficial en Marketing y Gestión de Marcas de Moda y el proyecto de investigación conjunto entre ambas universidades.

“Estoy muy satisfecha de que, después de 30 años de SIMOF, la moda flamenca cuente con su primer congreso profesional. Durante tres décadas hemos trabajado para dar visibilidad a un sector que es industria, empleo, artesanía, cultura e identidad andaluza, y este encuentro ofrece el foro adecuado para analizar su estado actual y marcar nuevos hitos de futuro. La presentación del estudio estadístico de la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide supone un paso fundamental, porque para defender una industria primero hay que conocerla. Este congreso nace para escuchar al sector, poner datos sobre la mesa y abrir nuevas líneas de trabajo que permitan a la moda flamenca seguir creciendo”, ha explicado Raquel Revuelta, fundadora y coorganizadora de SIMOF.

El congreso incluirá también el coloquio “Radiografía del sector: de dónde venimos y a dónde vamos. Desafíos y oportunidades”, que pondrá sobre la mesa algunas de las cuestiones que más preocupan hoy a profesionales y empresas: la competencia de productos low cost e importaciones, la pérdida de valor de lo artesanal, la falta de talleres especializados, la escasez de mano de obra cualificada y la dificultad para mantener la actividad durante todo el año. Intervendrán en este coloquio Charo Juárez, consultora y máster en Gestión de Empresas de Moda por la Universidad Loyola; Pilar Vera, presidenta de Mof&Art; Carmen Latorre, presidenta de Qlamenco; y Álvaro Larrosa Furset, joyero.

El encuentro continuará con la mesa redonda “Artesanía, identidad y valor: lo que nos hace únicos”, centrada en el valor real de la artesanía en la moda flamenca, la necesidad de proteger los oficios tradicionales y la importancia de diferenciar el producto artesanal del industrial. Contará con la participación de Pepa Bueno, directora ejecutiva de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME); Charo Izquierdo, directora de la revista Magas y consultora de moda; y Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de El Español, editora de Magas y responsable del área lifestyle.

La programación incluirá además la ponencia “Marca, comunicación y ventas: cómo crecer hoy”, orientada a ofrecer herramientas útiles para reforzar la identidad de marca, mejorar la comunicación en el sector de la moda flamenca, ampliar canales de venta, abrirse al cliente internacional, avanzar en internacionalización e incorporar la tecnología al trabajo diario sin perder la esencia. Contará con la intervención de Ainhoa Rosado, experta en marketing de moda y reconocida por Forbes en la lista de “empresarias revelación”; Margarita Ruyra, cofundadora de ES Fascinante; e Iván Ros, artesano ceramista.

Otro de los momentos destacados será “Palo flamenco y moda”, un conversatorio que explorará el diálogo entre la moda flamenca y el baile como dos lenguajes profundamente unidos dentro de una misma tradición cultural.

El bloque pondrá el acento en cómo esta conexión puede abrir nuevas vías de desarrollo, visibilidad y mercado, a partir de la relación de la moda flamenca con otros sectores culturales. En este encuentro participarán Pedro González, estilista y director artístico; una bailaora profesional; y José María Tarriño León, diseñador especializado en moda flamenca para baile.

Tras el almuerzo networking, la sesión de tarde incluirá la masterclass “Inteligencia Artificial aplicada a la Moda Flamenca”, impartida por Zenaida Ossana, experta en inteligencia artificial aplicada a la moda.

La propuesta tendrá un enfoque práctico y mostrará cómo integrar la IA en el día a día del sector, desde la generación de ideas y el apoyo al diseño hasta la optimización de procesos y la mejora de la comunicación.

Gala conmemorativa

Ese mismo día se celebrará también una gala conmemorativa con motivo del 30 aniversario de SIMOF, que incluirá un acto de entrega de reconocimientos a personas y entidades que han contribuido, con su apoyo, talento y compromiso, al crecimiento y consolidación de la mayor plataforma internacional de moda flamenca.

La celebración continuará con un cóctel en el Patio Blanco del Palacio de la Merced, acompañado de actuación musical en directo, y culminará con una after party. La cita pondrá además en valor la riqueza gastronómica, con un catering en el que se podrán disfrutar productos cordobeses.

El primer Congreso Profesional de Moda Flamenca ‘Córdoba D Moda’ está impulsado en el marco del 30 aniversario de SIMOF (Semana Internacional de la Moda Flamenca) y cuenta con la colaboración de Mof & Art Flamencas; la Diputación de Córdoba; IPRODECO (Instituto Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba); Córdoba D Moda; CONTURSA (Congresos y Turismo de Sevilla, S.A.); Fundación Cajasol; Hesperia Córdoba, Hotel Oficial del Congreso y ROSABUS, transporte oficial.