Kutxabank eleva un 18,7% su resultado neto en el primer trimestre del año gracias al fuerte incremento de la inversión crediticia

Kutxabank alcanzó un resultado neto de 176,7 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 18,7% más que en el mismo período del año anterior, impulsado por el fuerte dinamismo comercial y un sólido rendimiento de sus principales iniciativas estratégicas de crecimiento y diversificación, explica la entidad financiera en una nota de prensa.

Los ingresos de su actividad ‘core’ se situaron en 462,9 millones de euros (-2,3%), por el "impacto de la evolución de la curva de los tipos de interés en el margen de intereses", que se vieron en gran medida compensados por los volúmenes y la contribución creciente de los ingresos por servicios y seguros, que aumentaron un 8,2%, tanto por la gestión patrimonial (recursos fuera de balance: fondos de inversión, carteras delegadas y previsión) (+8,2%), como por los seguros (+11,1%).

Estrategia de crecimiento y diversificación

La evolución de las principales magnitudes responde a una "estrategia de crecimiento y diversificación, liderada por la inversión crediticia en particulares y familias y la financiación a empresas": en el primer trimestre de 2026, la concesión de nuevas hipotecas se elevó un 11,8% y el apoyo al tejido productivo hizo crecer el saldo en mayorista un 16%, impulsado por la banca corporativa (+17,6%) y la banca de empresas (+20,2%).

Entre enero y marzo, el volumen de negocio -créditos, depósitos y recursos fuera de balance- se elevó un 9%, frente al mismo período de 2025, hasta los 149.453 millones de euros.

"Este comportamiento se traslada a la contribución que el Grupo realiza a sus grupos de interés. El 79% de sus ingresos (460,5 millones de euros, medidos como margen bruto, sin tasas ni gravámenes) en el primer trimestre de 2026 revirtió a la sociedad en salarios, compras a proveedores, pago de impuestos y dividendo social. El resto, se destina al crecimiento sostenible", continúa la nota de prensa del banco. El 70% del resultado neto (124 millones de euros) "se distribuirá a sus fundaciones accionistas para el desarrollo de su acción social".

Más crédito a clientes particulares y más gestión digital

En el crédito a particulares y familias, Kutxabank registró un incremento del 11,8% en la nueva financiación para la compra de una vivienda (hipotecas), que alcanzó los 1.165 millones de euros. La concesión de préstamos al consumo, otra de las apuestas estratégicas, creció un 27,3%, hasta los 252 millones de euros. En este último capítulo, el crédito comercio avanzó un 27%.

En este ámbito destaca también la creciente contratación on line, impulsada por una mayor disposición de soluciones digitales: el 98% de las hipotecas se gestionaron en algún momento por canales digitales; el 91% del crédito al consumo; y el 72% de los productos de previsión. En el primer trimestre de 2026, más del 68% de los clientes del Grupo están activos en banca digital.

Sólido crecimiento de la financiación del tejido empresarial

Entre enero y marzo de 2026, la inversión crediticia del negocio mayorista, destinada al apoyo y desarrollo del tejido empresarial, creció de forma sólida y sostenida y situó el saldo en 16.888 millones de euros (+16%, frente al primer trimestre de 2025), liderado por la banca corporativa -creció un 17,6% y supera los 7.500 millones de euros- y la banca de Empresas, que lo incrementó un 20,2%, hasta los 2.867 millones de euros.

En banca mayorista destaca también el área de Financing Solutions -financiación sindicada y sin recurso (project finance)-, que acumuló en el trimestre operaciones por valor de 400 millones de euros y reforzó la diversificación de su cartera con la incorporación de activos eólicos y de fibra. En promoción inmobiliaria, las viviendas en construcción financiadas superaron las 1.770 unidades y el 99,4% son viviendas sostenibles.

Nueva financiación sostenible: 855 millones de euros; el 71%, dirigida a empresas

Entre enero y marzo de 2026, Kutxabank avanzó en su compromiso con la banca sostenible, alcanzando los 855 millones de euros de nueva financiación. El 71% se destinó a empresas, la de consumo ‘verde’ se multiplicó 2,25 veces y, en hipotecas, representa un 17% de la nueva producción.

Durante el período, Kutxabank materializó su primera operación de avales con garantía del Fondo Europeo de Inversiones (FEI) -con la tecnológica Basquevolt para promover su escalado industrial- con el que la entidad está canalizando nueva financiación, destinada a impulsar la doble transición sostenible y digital de pymes.

Referentes en asesoramiento financiero

En el primer trimestre de 2026, Kutxabank consolidó su posición como la cuarta gestora del sector en fondos de inversión y fue la primera en suscripciones netas. La entidad gestiona más de 45.200 millones de euros de patrimonio en recursos fuera de balance (fondos de inversión, carteras delegadas y previsión).

En el período, el volumen de recursos en fondos de inversión creció un 12,8%, con respecto al primer trimestre de 2025, con una cuota del 7,4%, mientras se registró un incremento del 6,1% en las aportaciones a planes de pensiones individuales. Además, consolidó su liderazgo en patrimonio gestionado en EPSVs, con una cuota del 47%.

Creciente contribución del negocio asegurador

El negocio asegurador de Kutxabank volvió a registrar un notable crecimiento en el primer trimestre de 2026: más de 37.600 nuevas pólizas, que hacen crecer un 12,2% las primas de nueva producción, hasta los 32 millones de euros. Este comportamiento derivó en la contribución de 43 M€ del negocio asegurador al margen bruto del Grupo, impulsado principalmente por la actividad en el seguro de hogar (+7% en volumen de comisiones) y autos (+21,6% en volumen de comisiones).

En este período, Kutxabank Seguros ha añadido nuevas funcionalidades digitales en la simulación, contratación y gestión de pólizas, así como en la gestión de siniestros en los seguros Hogar, con un modelo singular en el sector, apoyado en la IA.