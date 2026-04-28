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Sector financiero

Kutxabank eleva un 18,7% su resultado neto en el primer trimestre del año gracias al fuerte incremento de la inversión crediticia

La concesión de nuevas hipotecas se elevó un 11,8% y los préstamos al consumo crecieron un 27,3%

Oficina bancaria de Kutxabank.

Oficina bancaria de Kutxabank. / Archivo / Prensa Ibérica

Diario CÓRDOBA

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Córdoba

Kutxabank alcanzó un resultado neto de 176,7 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 18,7% más que en el mismo período del año anterior, impulsado por el fuerte dinamismo comercial y un sólido rendimiento de sus principales iniciativas estratégicas de crecimiento y diversificación, explica la entidad financiera en una nota de prensa.

Los ingresos de su actividad ‘core’ se situaron en 462,9 millones de euros (-2,3%), por el "impacto de la evolución de la curva de los tipos de interés en el margen de intereses", que se vieron en gran medida compensados por los volúmenes y la contribución creciente de los ingresos por servicios y seguros, que aumentaron un 8,2%, tanto por la gestión patrimonial (recursos fuera de balance: fondos de inversión, carteras delegadas y previsión) (+8,2%), como por los seguros (+11,1%).

Estrategia de crecimiento y diversificación

La evolución de las principales magnitudes responde a una "estrategia de crecimiento y diversificación, liderada por la inversión crediticia en particulares y familias y la financiación a empresas": en el primer trimestre de 2026, la concesión de nuevas hipotecas se elevó un 11,8% y el apoyo al tejido productivo hizo crecer el saldo en mayorista un 16%, impulsado por la banca corporativa (+17,6%) y la banca de empresas (+20,2%).

Entre enero y marzo, el volumen de negocio -créditos, depósitos y recursos fuera de balance- se elevó un 9%, frente al mismo período de 2025, hasta los 149.453 millones de euros.

"Este comportamiento se traslada a la contribución que el Grupo realiza a sus grupos de interés. El 79% de sus ingresos (460,5 millones de euros, medidos como margen bruto, sin tasas ni gravámenes) en el primer trimestre de 2026 revirtió a la sociedad en salarios, compras a proveedores, pago de impuestos y dividendo social. El resto, se destina al crecimiento sostenible", continúa la nota de prensa del banco. El 70% del resultado neto (124 millones de euros) "se distribuirá a sus fundaciones accionistas para el desarrollo de su acción social".

Más crédito a clientes particulares y más gestión digital

En el crédito a particulares y familias, Kutxabank registró un incremento del 11,8% en la nueva financiación para la compra de una vivienda (hipotecas), que alcanzó los 1.165 millones de euros. La concesión de préstamos al consumo, otra de las apuestas estratégicas, creció un 27,3%, hasta los 252 millones de euros. En este último capítulo, el crédito comercio avanzó un 27%.

En este ámbito destaca también la creciente contratación on line, impulsada por una mayor disposición de soluciones digitales: el 98% de las hipotecas se gestionaron en algún momento por canales digitales; el 91% del crédito al consumo; y el 72% de los productos de previsión. En el primer trimestre de 2026, más del 68% de los clientes del Grupo están activos en banca digital.

Sólido crecimiento de la financiación del tejido empresarial

Entre enero y marzo de 2026, la inversión crediticia del negocio mayorista, destinada al apoyo y desarrollo del tejido empresarial, creció de forma sólida y sostenida y situó el saldo en 16.888 millones de euros (+16%, frente al primer trimestre de 2025), liderado por la banca corporativa -creció un 17,6% y supera los 7.500 millones de euros- y la banca de Empresas, que lo incrementó un 20,2%, hasta los 2.867 millones de euros.

En banca mayorista destaca también el área de Financing Solutions -financiación sindicada y sin recurso (project finance)-, que acumuló en el trimestre operaciones por valor de 400 millones de euros y reforzó la diversificación de su cartera con la incorporación de activos eólicos y de fibra. En promoción inmobiliaria, las viviendas en construcción financiadas superaron las 1.770 unidades y el 99,4% son viviendas sostenibles.

Nueva financiación sostenible: 855 millones de euros; el 71%, dirigida a empresas

Entre enero y marzo de 2026, Kutxabank avanzó en su compromiso con la banca sostenible, alcanzando los 855 millones de euros de nueva financiación. El 71% se destinó a empresas, la de consumo ‘verde’ se multiplicó 2,25 veces y, en hipotecas, representa un 17% de la nueva producción.

Durante el período, Kutxabank materializó su primera operación de avales con garantía del Fondo Europeo de Inversiones (FEI) -con la tecnológica Basquevolt para promover su escalado industrial- con el que la entidad está canalizando nueva financiación, destinada a impulsar la doble transición sostenible y digital de pymes.

Referentes en asesoramiento financiero

En el primer trimestre de 2026, Kutxabank consolidó su posición como la cuarta gestora del sector en fondos de inversión y fue la primera en suscripciones netas. La entidad gestiona más de 45.200 millones de euros de patrimonio en recursos fuera de balance (fondos de inversión, carteras delegadas y previsión).

En el período, el volumen de recursos en fondos de inversión creció un 12,8%, con respecto al primer trimestre de 2025, con una cuota del 7,4%, mientras se registró un incremento del 6,1% en las aportaciones a planes de pensiones individuales. Además, consolidó su liderazgo en patrimonio gestionado en EPSVs, con una cuota del 47%.

Creciente contribución del negocio asegurador

El negocio asegurador de Kutxabank volvió a registrar un notable crecimiento en el primer trimestre de 2026: más de 37.600 nuevas pólizas, que hacen crecer un 12,2% las primas de nueva producción, hasta los 32 millones de euros. Este comportamiento derivó en la contribución de 43 M€ del negocio asegurador al margen bruto del Grupo, impulsado principalmente por la actividad en el seguro de hogar (+7% en volumen de comisiones) y autos (+21,6% en volumen de comisiones).

Noticias relacionadas y más

En este período, Kutxabank Seguros ha añadido nuevas funcionalidades digitales en la simulación, contratación y gestión de pólizas, así como en la gestión de siniestros en los seguros Hogar, con un modelo singular en el sector, apoyado en la IA.

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