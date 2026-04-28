Servicios Sociales
La Junta no prevé entregar las tarjetas monedero para familias con menores antes de las elecciones
Aunque ya se han formalizado los contratos con las empresas adjudicatarias, la Consejería de Inclusión Social aún no se ha reunido con ellas ni con los ayuntamientos para fijar el funcionamiento del sistema
Las familias con menores a su cargo aún tendrán que esperar para recibir las tarjetas monedero con las que la Junta de Andalucía gestionará el servicio de provisión de alimentos. Aunque fuentes de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad aseguran que se sigue trabajando en su puesta en marcha y confirman que ya se han formalizado los contratos con las empresas adjudicatarias, como informó Diario CÓRDOBA, también indican que "ahora mismo todo el mundo está volcado en la campaña electoral" y que "todavía no hay fecha para la distribución de las tarjetas", ya que previamente será necesario establecer el sistema de funcionamiento con las entidades así como la coordinación con los Servicios Sociales Comunitarios de los ayuntamientos. En todo caso, estiman que no será antes del 17 de mayo.
Las empresas adjudicatarias del servicio de tarjetas monedero, que no se podrán canjear por dinero, son Carrefour, que se hará cargo del reparto en Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería, y Luis Piña SL (Masymas, Minymas y Eurocash), que lo hará en Córdoba y Jaén, si bien fuentes de la compañía han confirmado que, de momento, siguen a la espera de reunirse con los responsables de la Junta de Andalucía para saber cómo se va a ejecutar.
Un proceso iniciado hace un año
El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, consultado al respecto en varias ocasiones, remite sobre este tema a la Junta de Andalucía, sin dar detalles sobre si ha habido algún avance o concreción en relación a la puesta en marcha de estas ayudas alimentarias en la ciudad, cómo se articulará la solicitud o qué personal se encargará de la tramitación de estas ayudas.
El proceso para la licitación de este servicio se inició hace un año, cuando se estimó que las tarjetas monedero, que asignarán entre 130 y 220 euros al mes, beneficiarán a más de 2.000 familias cordobesas con menores a cargo en situación de pobreza severa. La demora de las ayudas se produce en un contexto especialmente complicado debido a la continua subida de los precios de la cesta de la compra, por lo que es posible que ahora haya más familias que cumplan los requisitos. Según los últimos datos del IPC publicados por el INE, en Córdoba, la comida y las bebidas no alcohólicas son un 3,3% más caras que hace un año.
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