La jueza prohíbe a la maestra detenida en Córdoba acercarse a los 17 niños afectados

La maestra detenida en Córdoba por, supuestamente, maltratar a 17 alumnos de educación Infantil en un colegio público de la capital tiene prohibido comunicarse y aproximarse a los menores, una medida cautelar impuesta por la jueza después de que la Policía Nacional la dejase en libertad tras prestar declaración.

Así lo confirma este martes a Diario CÓRDOBA el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. También detalla que el juzgado de Instrucción número 1 la investiga, inicialmente, por un presunto delito de malos tratos, "sin perjuicio de lo que se concrete durante la fase de instrucción de la causa".

Los afectados son 17 menores de corta edad, cuyas familias han denunciado que esta docente de apoyo (sustituía a la maestra titular cuando faltaba), presuntamente, tocaba sus genitales, los dejaba encerrados en el baño a oscuras, les cogía del cuello cuando se enfadaba o les hizo permanecer bajo la lluvia, argumentando que esto fortalecía su sistema inmunitario.

En los últimos días, las fotografías de la maestra denunciada circulan por las redes sociales y por los grupos de Whatsapp de las madres y padres de alumnos, dada la indignación generada por esta noticia entre las familias.

Este martes, la consejería de Desarrollo Educativo ha confirmado que la docente ha sido suspendida de empleo y sueldo. Como se indica, después de prestar declaración en la comisaría de Policía, quedó en libertad y se le impuso como medida cautelar la prohibición de comunicarse y aproximarse a los niños y niñas.