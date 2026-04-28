La Inspección de Trabajo sanciona al Ayuntamiento de Córdoba con una infracción grave por carecer de plan de igualdad

La Inspección de Trabajo ha impuesto acta de infracción grave al Ayuntamiento de Córdoba en materia de relaciones laborales por carecer de un plan de igualdad. La Inspección acusa al Consistorio de incumplir el artículo 45.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que obliga a empresas de 50 o más trabajadores a elaborar y aplicar un plan de igualdad negociado. Estas medidas buscan eliminar la discriminación de género y garantizar la igualdad real, abarcando diagnóstico, objetivos y sistemas de seguimiento.

En la citada ley se sancionan por una infracción grave con multas desde 751 hasta 7.500 euros. Si se incumple de forma manifiesta o ante un requerimiento específico, la infracción puede ser muy grave, con multas entre 7.501 y hasta 225.018 euros.

Dos requerimientos

La Inspección de Trabajo ya requirió en dos ocasiones anteriores a la Corporación municipal la elaboración de un plan de igualdad, después de que el sindicato CGT denunciara esta carencia. La primera vez fue hace ahora un año, en mayo, cuando la Inspección de Trabajo dio un plazo al Ayuntamiento de Córdoba de 8 meses para confeccionar el documento. La segunda vez fue a finales de julio cuando la Inspección preguntó de nuevo a los responsables municipales en qué momento se encontraba la confección del plan de igualdad, si se había constituido la comisión negociadora, por quién está formada, así como las actas de las reuniones celebradas. A fecha de 1 de agosto de 2025, el Ayuntamiento compareció ante la Inspección aportando la información requerida y explicando en la fase en que está el plan de igualdad.