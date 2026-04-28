Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, 28 de abril de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Espectáculo de Danza
‘Danzabril’
Gala de danza conmemorativa con motivo del Día Internacional de la danza. En esta 3ª edición, destaca el trabajo artístico y educativo del Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río, contando con la participación activa de su alumnado y profesorado a través de una cuidada selección de piezas de danza clásica, contemporánea y neoclásica. Localidades: 10 euros.
CÓRDOBA. Gran Teatro.
Gran Capitán, 3.
20.00 horas.
Conferencia
‘Historia de la construcción de la guitarra española’
La biblioteca Viva al-Ándalus acogerá la conferencia de Graciliano Pérez Carrizosa titulada la Historia de la construcción de la guitarra española. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Ándalus.
Cuesta del Bailío, 3.
de 19.00 a 20.50 horas.
Jornadas
‘Liternatura: cine, naturaleza y literatura’
A las 18.00, se inaugurarán las jornadas por las autoridades, y a continuación, a las 18.15 horas, se proyectará el largometraje La vida que te espera, de Manuel Gutíérrez Aragón que estará acompañado de Javier Rioyo Jambrina. Presentará el acto Juan Carlos Villanueva.
CÓRDOBA. Diputación de Córdoba.
Colón, 15
18.00 horas.
Literatura infantil
‘La Hora del Cuento’
Habrá sesiones de lectura en las bibliotecas municipales Moreras (Francisco de Toledo, s/n) y Vallehermoso (Centro Cívico Vallehermoso - Pasaje de la Candelaria Heredia - Miralbaida), a cargo de Pura Mayorgas y Ángela Sánchez, respectivamente. La asistencia es libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Bibliotecas municipales Moreras y Vallehermoso.
Varias.
17.00 horas.
Presentación y firma
‘La última noche’, de Alberto Rodríguez García
Presentación y firma de ejemplares del libro titulado La última noche, de Alberto Rodrígue García. Intervienen: Ramón Hernández Lucena, alcalde de Almodóvar del Río, Rikardo González, editor Utopía Libros y el propio autor.
CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala.
Ambrosio de Morales, 20.
19.00 horas.
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