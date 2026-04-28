Obituario
Los fallecidos en Córdoba el martes 28 de abril
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 29 de abril, están previstas las siguientes inhumaciones:
Mª Carmen Castillejo Porcel
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Manuel Ramón García Román
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.
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