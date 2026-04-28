Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Adamuz carrilAccidentes N-432TormentaParques cerradosBotellónCCFMaestra arrestadaApartamentos turísticosParo
instagramlinkedin

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el martes 28 de abril

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 29 de abril, están previstas las siguientes inhumaciones:

Mª Carmen Castillejo Porcel

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Manuel Ramón García Román

Noticias relacionadas

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Consulta aquí si te ha tocado estar en una mesa electoral en Córdoba en las elecciones andaluzas del 17M
  2. El Córdoba CF obliga al mercadillo de El Arenal a trasladarse a la avenida de las Lonjas el 26 de abril
  3. Detenida una maestra en Córdoba por presuntos malos tratos a 18 niños de Infantil
  4. Una cadena de supermercados ‘low cost’ llega a Córdoba y abrirá en un local emblemático del centro
  5. Una de las rutas más icónicas de Córdoba tiene 10 kilómetros y termina en un monumento de 13 metros: así es el sendero al Toro de Osborne
  6. Córdoba estrena un jardín vertical con 1.700 plantas en el paso subterráneo de Carlos III
  7. Las Caballerizas Reales de Córdoba acogen un maridaje de quesos y vinos de Montilla-Moriles
  8. La Cata del Vino Montilla-Moriles levanta el telón en Córdoba con acceso libre, sabor a tardeo y... ganas de disfrutar

Los fallecidos en Córdoba el martes 28 de abril

Tarde de tormentas: Córdoba cierra todos los parques públicos por seguridad tras la caída de un árbol

Tarde de tormentas: Córdoba cierra todos los parques públicos por seguridad tras la caída de un árbol

Una tormenta eléctrica al sureste de Córdoba capital deja hasta 60 rayos en una hora

Marioff, referente mundial en protección contra incendios, supervisa la seguridad de la Mezquita-Catedral

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El Círculo subastará tres parcelas en Turruñuelos para costear sus nuevas instalaciones deportivas

El Círculo subastará tres parcelas en Turruñuelos para costear sus nuevas instalaciones deportivas

Kutxabank eleva un 18,7% su resultado neto en el primer trimestre del año gracias al fuerte incremento de la inversión crediticia

Kutxabank eleva un 18,7% su resultado neto en el primer trimestre del año gracias al fuerte incremento de la inversión crediticia

La demanda de plazas en los centros de Escuelas Católicas en Córdoba vuelve a crecer pese a la caída de la natalidad

La demanda de plazas en los centros de Escuelas Católicas en Córdoba vuelve a crecer pese a la caída de la natalidad
Tracking Pixel Contents