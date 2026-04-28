Los fallecidos en Córdoba el martes 28 de abril

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 29 de abril, están previstas las siguientes inhumaciones:

Mª Carmen Castillejo Porcel

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Manuel Ramón García Román

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La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.