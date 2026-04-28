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Infraestructuras

La empresa encargada de la obra de la avenida de la Viñuela retomará los trabajos el próximo lunes

El delegado de Infraestructuras confirma la reanudación de las obras en la avenida de la Viñuela, que finalizarán a mediados de junio si no surgen imprevistos

Obras paralizadas en la avenida de la Viñuela.

Obras paralizadas en la avenida de la Viñuela. / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La empresa responsable de la ejecución de la obra de la avenida de la Viñuela retomará los trabajos el próximo lunes 4 de mayo después de haber estado paradas "desde antes de Semana Santa", tal y como denunciaban los vecinos y comerciantes a Diario CÓRDOBA la semana pasada.

Así lo ha confirmado este martes el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, a través de una nota enviada por el Ayuntamiento de Córdoba, tras mantener un encuentro con los responsables de Obra Civil Cordobesa (OCC) para acordar la reanudación de la obra, que arrancó el pasado mes de septiembre. El anuncio llega un día después de que el Ayuntamiento admitiera retrasos en los pagos a la empresa.

Nueva fecha de finalización

El delegado ha señalado que, "si no surgen nuevos imprevistos", la intervención culminará en un plazo de un mes y medio, es decir, mitad del mes de junio, y ha apuntado que en los próximos días mantendrá una reunión con comerciantes y vecinos de la zona para explicarles la situación. La obra, con un presupuesto de cerca de 550.000 euros, busca revitalizar la vida del barrio, tanto desde el punto de vista del comercio como desde el punto de vista vecinal, y se trata de un proyecto singular que contempla una calle en plataforma única.

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Prácticamente se trata de una reforma completa, desde la iluminación de la calle, con 15 nuevas farolas de pie, hasta el mobiliario urbano, entre el que destacan los bancos de diseño que están previstos. Igualmente se ha optado por una calle ajardinada, un aspecto muy atractivo de esta reforma, y se van a plantar naranjos y magnolios en las zonas de parterres, lo que va a contribuir aún más a ese carácter de zona de expansión que se pretende dar a este espacio.

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