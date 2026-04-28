Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BotellónCruces 2026PatinetesObras ViñuelaParoAccidente Fuente ObejunaPintadasMalos tratosNuevo supermercadoGran mercadillo
instagramlinkedin

Ciberdelicuencia

Una empresa cordobesa, víctima de una sofisticada ciberestafa de un asturiano: logran bloquear 59.000 euros transferidos fraudulentamente

La investigación de la Guardia Civil ha identificado a un presunto responsable de la estafa, aunque su paradero actual es desconocido

Cibercomandancia de la Guardia Civil.

Cibercomandancia de la Guardia Civil. / CÓRDOBA

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Una empresa con sede en Córdoba ha sido una de las cinco afectadas por una estafa digital del tipo Business Email Compromise (BEC), un método cada vez más sofisticado que suplanta identidades para desviar pagos empresariales. La compañía cordobesa recibió correos electrónicos fraudulentos que aparentaban proceder de uno de sus proveedores habituales, con el que mantenía pagos pendientes.

En estos mensajes, los ciberdelincuentes solicitaban el cambio del número de cuenta bancaria (IBAN), adjuntando certificados de titularidad falsificados que simulaban estar emitidos por una entidad bancaria legítima. La verosimilitud de los mismos llevó a la empresa a realizar transferencias que terminaron en manos de los estafadores.

Otras cuatro compañías ubicadas en Granada, Málaga, Barcelona y Sevilla fueron engañadas mediante el mismo procedimiento y en fechas similares, utilizando una misma cuenta bancaria como destino del dinero. La denuncia telemática de una de las compañías en la sede electrónica de la Guardia Civil reveló que no era la única víctima. A través de la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), se solicitó de inmediato el bloqueo de los fondos transferidos. Como resultado, se logró inmovilizar de forma cautelar un total de 59.000 euros cuyo origen no pudo ser justificado legalmente.

Noticias relacionadas y más

El análisis de los movimientos bancarios, la documentación falsificada y los datos asociados a la cuenta receptora permitió identificar a un presunto responsable, residente en Asturias, aunque actualmente se encuentra en paradero desconocido. Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Pravia (Asturias), mientras continúa la investigación.

Recomendaciones de la Guardia Civil

Para evitar ser víctima de este tipo de estafas, la Guardia Civil recomienda adoptar las siguientes medidas:

  • Verificar siempre por una segunda vía de comunicación cualquier cambio de número de cuenta bancaria (llamada telefónica a un número conocido o incluso, contactar presencialmente si es posible).
  • Desconfiar de emails que apelen a la urgencia, confidencialidad o presión temporal.
  • Revisar cuidadosamente la dirección del remitente, incluso cuando el mensaje aparezca como legítimo.
  • Establecer unos protocolos internos de verificación antes de autorizar pagos o transferencias.
  • Formar y concienciar al personal de la empresa sobre ciberseguridad y fraudes digitales

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenida una maestra en Córdoba por presuntos malos tratos a 18 niños de Infantil
  2. Comienza la renovación de 24 kilómetros de tuberías para el abastecimiento de agua de la zona sur de Córdoba
  3. Una cadena de supermercados ‘low cost’ llega a Córdoba y abrirá en un local emblemático del centro
  4. El Arenal acogerá un gran mercadillo de 200 puestos por el Día de la Madre
  5. La guía definitiva de las Cruces de Mayo de Córdoba 2026: mapa, horarios, nuevo premio y cerco al botellón
  6. El Ciudad de Lucena sella el ascenso con una goleada al Tomares
  7. Muere una mujer en una colisión contra un camión en la N-432 a la altura de Fuente Obejuna
  8. El alcalde de Córdoba reconoce que había facturas pendientes con la empresa encargada de la peatonalización de la Viñuela

Una empresa cordobesa, víctima de una sofisticada ciberestafa de un asturiano: logran bloquear 59.000 euros transferidos fraudulentamente

Una empresa cordobesa, víctima de una sofisticada ciberestafa de un asturiano: logran bloquear 59.000 euros transferidos fraudulentamente

Urbanismo da licencia para convertir un local de Ciudad Jardín en tres apartamentos turísticos y 15 trasteros

Urbanismo da licencia para convertir un local de Ciudad Jardín en tres apartamentos turísticos y 15 trasteros

Retrasos en la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba por una incidencia de electrificación de la línea

Retrasos en la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba por una incidencia de electrificación de la línea

Unos 1.000 inmigrantes ya han presentado la solicitud para regularizar su situación en Córdoba

Unos 1.000 inmigrantes ya han presentado la solicitud para regularizar su situación en Córdoba

La Inspección de Trabajo sanciona al Ayuntamiento de Córdoba con una infracción grave por carecer de plan de igualdad

La Inspección de Trabajo sanciona al Ayuntamiento de Córdoba con una infracción grave por carecer de plan de igualdad

José María Bellido, alcalde de Córdoba: "No vamos a dejar que se haga botellón en las Cruces"

José María Bellido, alcalde de Córdoba: "No vamos a dejar que se haga botellón en las Cruces"

La Guardia Civil hará más de 300 controles de alcohol y drogas durante las celebraciones de las Cruces y los Patios de Córdoba

La Guardia Civil hará más de 300 controles de alcohol y drogas durante las celebraciones de las Cruces y los Patios de Córdoba

La tasa de paro en Córdoba cae al 16,69% a principios de 2026, su segundo mejor dato desde 2008

La tasa de paro en Córdoba cae al 16,69% a principios de 2026, su segundo mejor dato desde 2008
Tracking Pixel Contents