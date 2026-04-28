Una empresa cordobesa, víctima de una sofisticada ciberestafa de un asturiano: logran bloquear 59.000 euros transferidos fraudulentamente

Una empresa con sede en Córdoba ha sido una de las cinco afectadas por una estafa digital del tipo Business Email Compromise (BEC), un método cada vez más sofisticado que suplanta identidades para desviar pagos empresariales. La compañía cordobesa recibió correos electrónicos fraudulentos que aparentaban proceder de uno de sus proveedores habituales, con el que mantenía pagos pendientes.

En estos mensajes, los ciberdelincuentes solicitaban el cambio del número de cuenta bancaria (IBAN), adjuntando certificados de titularidad falsificados que simulaban estar emitidos por una entidad bancaria legítima. La verosimilitud de los mismos llevó a la empresa a realizar transferencias que terminaron en manos de los estafadores.

Otras cuatro compañías ubicadas en Granada, Málaga, Barcelona y Sevilla fueron engañadas mediante el mismo procedimiento y en fechas similares, utilizando una misma cuenta bancaria como destino del dinero. La denuncia telemática de una de las compañías en la sede electrónica de la Guardia Civil reveló que no era la única víctima. A través de la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), se solicitó de inmediato el bloqueo de los fondos transferidos. Como resultado, se logró inmovilizar de forma cautelar un total de 59.000 euros cuyo origen no pudo ser justificado legalmente.

El análisis de los movimientos bancarios, la documentación falsificada y los datos asociados a la cuenta receptora permitió identificar a un presunto responsable, residente en Asturias, aunque actualmente se encuentra en paradero desconocido. Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Pravia (Asturias), mientras continúa la investigación.