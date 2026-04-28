Educación suspende de empleo y sueldo a la maestra de Córdoba denunciada por presuntos malos tratos a 18 niños de Infantil

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha suspendido cautelarmente de empleo y sueldo a la maestra investigada por presuntos malos tratos a varios menores de educación infantil en un colegio de la capital cordobesa.

Así lo ha anunciado este martes la consejera, María del Carmen Castillo, durante una visita al IES La Puebla en la localidad almeriense de Vícar, donde ha precisado que la medida disciplinaria se ha adoptado a propuesta del servicio de inspección educativa de Córdoba.

Castillo ha explicado que la Junta actúa "automáticamente" acordando la suspensión cautelar "cuando tenemos constancia de que pudiera haber una situación en la que un funcionario docente no actúa conforme a lo que se espera de la función pública", especialmente cuando interviene la autoridad judicial.

Investigación abierta por malos tratos

En este sentido, la titular de Educación ha indicado que la administración autonómica tuvo conocimiento del caso tras la intervención de la Fiscalía, originada por las denuncias directas de los padres, momento en el que se acordó apartar a la docente mientras las fuerzas de seguridad y la justicia aclaran las circunstancias.

Un juzgado de instrucción de Córdoba mantiene abierta una investigación sobre la maestra por presuntos malos tratos a raíz de las denuncias de las familias de los menores afectados, que podrían ascender a 18.

Tocamientos y encierros a oscuras

Según confrimó la Policía Nacional y fuentes próximas a los afectados a Diario CÓRDOBA, padres y madres de estos alumnos, que tienen muy corta edad, han denunciado supuestos tocamientos en los genitales (tanto por una búsqueda de placer o relajación, como con efectos violentos), encierros en el baño del colegio con la luz apagada y otras situaciones de maltrato. Afirman que algunos niños se encuentran "muy mal" como consecuencia de esta experiencia.

Por estos hechos, la maestra fue detenida por agentes de la Policía Nacional el pasado 12 de marzo, si bien quedó en libertad tras prestar declaración en sede policial.