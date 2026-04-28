Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BotellónCruces 2026PatinetesObras ViñuelaParoAccidente Fuente ObejunaPintadasMalos tratosNuevo supermercadoGran mercadillo
instagramlinkedin

Seguridad

Directivos de Marioff, líder mundial en protección contra incendios, inspeccionan la Mezquita-Catedral

Los máximos responsables de la compañía en Europa, Estados Unidos y de su sede central en Finlandia han recorrido las cubiertas de la Mezquita-Catedral para conocer 'in situ' las futuras intervenciones en materia de seguridad.

Directivos de Marioff visitan las cubiertas de la Mezquita-Catedral.

Directivos de Marioff visitan las cubiertas de la Mezquita-Catedral. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Cabildo Catedral recibió en la jornada de ayer, la visita técnica de la cúpula directiva de Marioff, compañía líder mundial en sistemas de protección contra incendios. La delegación estuvo encabezada por sus directores generales de Europa y Estados Unidos, así como por los máximos responsables de la central operativa ubicada en Finlandia.

Durante su estancia, los directivos fueron recibidos por los responsables de la institución capitular y el equipo técnico de conservación, quienes les acompañaron en un detallado recorrido por el interior de la Mezquita-Catedral. El momento central de la visita tuvo lugar con la subida a las cubiertas del edificio, un espacio de vital importancia estructural.

En este emplazamiento, la directiva de Marioff pudo conocer de primera mano y sobre el terreno el alcance de las futuras obras de prevención y protección contra incendios que el Cabildo Catedral tiene proyectadas. Esta futura intervención supone un paso histórico en la mejora del Plan de Autoprotección del monumento en cuanto a la detección y extinción en caso de incendio, garantizando los más altos estándares tecnológicos de seguridad sin alterar su incalculable valor patrimonial.

Noticias relacionadas y más

Con este encuentro al más alto nivel, el Cabildo Catedral reafirma su compromiso constante con la conservación preventiva y la protección integral del primer templo de la Diócesis, aliándose con referentes internacionales para asegurar que el legado de la Mezquita-Catedral perdure para las generaciones venideras en las mejores condiciones de seguridad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenida una maestra en Córdoba por presuntos malos tratos a 18 niños de Infantil
  2. Comienza la renovación de 24 kilómetros de tuberías para el abastecimiento de agua de la zona sur de Córdoba
  3. Una cadena de supermercados ‘low cost’ llega a Córdoba y abrirá en un local emblemático del centro
  4. El Arenal acogerá un gran mercadillo de 200 puestos por el Día de la Madre
  5. La guía definitiva de las Cruces de Mayo de Córdoba 2026: mapa, horarios, nuevo premio y cerco al botellón
  6. El Ciudad de Lucena sella el ascenso con una goleada al Tomares
  7. Muere una mujer en una colisión contra un camión en la N-432 a la altura de Fuente Obejuna
  8. El alcalde de Córdoba reconoce que había facturas pendientes con la empresa encargada de la peatonalización de la Viñuela

El TS condena a un banco a indemnizar con 77.367 euros a una empresa cordobesa pese a haber firmado su renuncia a reclamar

Concurso de Rejas y Balcones de Córdoba 2026: participantes y mapa

Concurso de Rejas y Balcones de Córdoba 2026: participantes y mapa

La Guardia Civil hará más de 300 controles de alcohol y drogas durante las celebraciones de las Cruces y los Patios de Córdoba

La Guardia Civil hará más de 300 controles de alcohol y drogas durante las celebraciones de las Cruces y los Patios de Córdoba

Convocadas ocho plazas de arquitecto para trabajar en la Gerencia de Urbanismo de Córdoba

Convocadas ocho plazas de arquitecto para trabajar en la Gerencia de Urbanismo de Córdoba

Una empresa cordobesa, víctima de una sofisticada ciberestafa de un asturiano: logran bloquear 59.000 euros transferidos fraudulentamente

Una empresa cordobesa, víctima de una sofisticada ciberestafa de un asturiano: logran bloquear 59.000 euros transferidos fraudulentamente

Urbanismo da licencia para convertir un local de Ciudad Jardín en tres apartamentos turísticos y 15 trasteros

Urbanismo da licencia para convertir un local de Ciudad Jardín en tres apartamentos turísticos y 15 trasteros

Retrasos en la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba por una incidencia de electrificación de la línea

Retrasos en la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba por una incidencia de electrificación de la línea

Unos 1.000 inmigrantes ya han presentado la solicitud para regularizar su situación en Córdoba

Unos 1.000 inmigrantes ya han presentado la solicitud para regularizar su situación en Córdoba
Tracking Pixel Contents