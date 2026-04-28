Seguridad
Directivos de Marioff, líder mundial en protección contra incendios, inspeccionan la Mezquita-Catedral
Los máximos responsables de la compañía en Europa, Estados Unidos y de su sede central en Finlandia han recorrido las cubiertas de la Mezquita-Catedral para conocer 'in situ' las futuras intervenciones en materia de seguridad.
El Cabildo Catedral recibió en la jornada de ayer, la visita técnica de la cúpula directiva de Marioff, compañía líder mundial en sistemas de protección contra incendios. La delegación estuvo encabezada por sus directores generales de Europa y Estados Unidos, así como por los máximos responsables de la central operativa ubicada en Finlandia.
Durante su estancia, los directivos fueron recibidos por los responsables de la institución capitular y el equipo técnico de conservación, quienes les acompañaron en un detallado recorrido por el interior de la Mezquita-Catedral. El momento central de la visita tuvo lugar con la subida a las cubiertas del edificio, un espacio de vital importancia estructural.
En este emplazamiento, la directiva de Marioff pudo conocer de primera mano y sobre el terreno el alcance de las futuras obras de prevención y protección contra incendios que el Cabildo Catedral tiene proyectadas. Esta futura intervención supone un paso histórico en la mejora del Plan de Autoprotección del monumento en cuanto a la detección y extinción en caso de incendio, garantizando los más altos estándares tecnológicos de seguridad sin alterar su incalculable valor patrimonial.
Con este encuentro al más alto nivel, el Cabildo Catedral reafirma su compromiso constante con la conservación preventiva y la protección integral del primer templo de la Diócesis, aliándose con referentes internacionales para asegurar que el legado de la Mezquita-Catedral perdure para las generaciones venideras en las mejores condiciones de seguridad.
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