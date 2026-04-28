Diario CÓRDOBA publica la quinta edición de su 'Guía de Cruces', un detallado recorrido sobre el concurso y la tradición

Diario CÓRDOBA, medio comprometido con la difusión de las tradiciones y eventos festivos más importantes de la ciudad y de la provincia, publica este miércoles 29 de abril la quinta edición de la ‘Guía de las Cruces de Córdoba’, que consta de 52 páginas. La guía se distribuirá gratuitamente con cada ejemplar del periódico y resalta la significación de la celebración y las distintas propuestas existentes, muchas de ellas vinculadas a hermandades y cofradías y otras a fines sociales o culturales.

Además de esta guía, Diario CÓRDOBA hará un seguimiento diario en su versión impresa y también digital, a través de su web y redes sociales, del Concurso de Cruces y de esta fiesta, con amplia información gráfica, reportajes y toda la actualidad del certamen.

Contenidos

La quinta edición de la ‘Guía de las Cruces de Córdoba’ ha sido coordinada por el jefe de Publicaciones de Diario CÓRDOBA, Francisco Expósito, con textos del periodista Juan M. Niza y la aportación gráfica de los responsables de Diseño y Fotografía del periódico.

La publicación centrada en esta tradicional fiesta de Diario CÓRDOBA cuenta con el patrocinio de la Diputación de Córdoba, Cruzcampo y la Fundación Cajasol.

Visitantes se fotografían en una de las Cruces premiadas en el concurso de 2025. / Víctor Castro

La capital y la provincia

Además de incluir referencias a la historia y origen de la Fiesta de la Cruz en la provincia, la guía ofrece los principales detalles de cada unas de las 52 cruces participantes en el concurso, más la que instala el Ayuntamiento en la capital cordobesa, así como un reportaje centrado en las cruces de la provincia, desde las más reconocidas y singulares en Añora, como las de otros municipios, como puedan ser las cruces de Villanueva de Córdoba, Pozoblanco Cardeña, Belalcázar, Villa del Río, Villafranca, Montoro, El Carpio, Bujalance, Posadas, Montilla, Fernán Núñez, Cabra, Aguilar de la Frontera, Santaella, Baena o Zuheros.

Las Cruces de Mayo es una de las citas más esperadas del mayo cordobés. Este año el certamen se celebra desde el miércoles 29 de abril y hasta el domingo 3 de mayo. Durante esos días, las calles de la ciudad se llenan de color, música y alegría, lo cual supone un atractivo para que cordobeses y turistas se empapen de la belleza de Córdoba.

El origen de la tradición

La historia del Concurso Municipal de Cruces se remonta a los años 1924 y 1925. No obstante, esta fiesta centenaria hunde sus raíces muchos siglos atrás, «a partir de la conquista cristiana», en ciudades como Córdoba o Granada, según explica el cronista de la ciudad, Julián Hurtado de Molina. Es en aquellos momentos «cuando empieza a celebrarse la fiesta de la cruz, que no es otra cosa que el triunfo de Jesucristo sobre la cruz, y se hacía coincidir con las fiestas de primavera y el mes de mayo, tiempos ligados al campo y la agricultura».

Imagen de archivo de una edición reciente de las Cruces de Añora. / CÓRDOBA

Existe constancia de la celebración de las cruces en el siglo XVII. José María Valdenebro en su libro ‘La imprenta en Córdoba’ reproduce un romance de 1632 en el que se plasma la celebración de la Fiesta de la Cruz en los patios de vecinos. El cronista de la ciudad considera, además, que el regreso de las cruces a principios del siglo XX se enmarca dentro de la puesta en valor de las tradiciones y de la regionalización que se vive en España y que tuvo su onda expansiva en la arquitectura y el arte.