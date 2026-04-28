La demanda de plazas en los centros de Escuelas Católicas en Córdoba vuelve a crecer pese a la caída de la natalidad

La patronal de Escuelas Católicas de Córdoba ha informado de que más de mil familias han elegido sus centros durante el proceso de escolarización iniciado en el mes de marzo, destacando el "escenario marcado por la caída sostenida de la natalidad y por cambios relevantes en la planificación educativa". Con una ratio reducida a 22 alumnos por aula en las unidades tres años, los centros de Escuelas Católicas de la provincia vuelven a registrar una respuesta significativa por parte de las familias.

Según Escuelas Católicas, el proceso de escolarización para el curso 2026/2027 "confirma, un año más, la solidez de nuestro modelo educativo y la confianza que sigue generando en la sociedad cordobesa, al haber superado el millar de solicitudes", a pesar de que "la natalidad continúa descendiendo, siendo 2023, el año referencia del alumnado que ahora accede al sistema, uno de los más bajos de la serie reciente".

Pese a ello, insisten, "la demanda en nuestros centros se mantiene en niveles elevados". En Córdoba capital, se ha registrado un incremento en el número de solicitudes, con 698 frente a las 682 del curso pasado y las 617 del anterior, consolidando la tendencia al alza, "y ello a pesar de la disminución del número de nacimientos en los últimos años", recalcan. Centros como La Salle, Bética Mudarra, Virgen del Carmen, San Francisco de Sales y Maristas-Cervantes continúan estando entre los más demandados de la capital.

Mapa de escolarización de Córdoba en el curso 2026/27. / Córdoba

En municipios como Lucena, Puente Genil o Priego de Córdoba, los padres continúan también están mostrando una demanda sostenida, lo que para Escuelas Católicas, demuestra "la consolidación del arraigo de nuestros centros como una opción educativa de referencia para las familias". La reiterada elección de nuestras escuelas por parte de las familias confirma su apuesta por un modelo educativo sólido, centrado en la formación integral del alumnado, con una propuesta pedagógica de calidad y un fuerte compromiso con la atención personalizada.

Situaciones de desigualdad

En este contexto, la patronal asegura que "persisten situaciones de desigualdad en el sistema educativo andaluz, especialmente en relación con el acceso a servicios complementarios como comedor, transporte escolar o determinadas actividades, de los que nuestros centros siguen quedando excluidos".

Asimismo, insisten en que "la falta de concertación del Bachillerato sigue siendo una cuestión pendiente, que obliga a muchos alumnos a abandonar nuestros centros al finalizar la enseñanza obligatoria, interrumpiendo itinerarios educativos consolidados".

Sobre las cifras de solicitudes de escolarización en el resto de centros docentes públicos, concertados y privados, la Consejería de Desarrollo Educativo aún no ha facilitado datos.