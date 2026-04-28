CTA critica que el Ayuntamiento de Córdoba pague las horas extras adeudadas a la Policía pero no al resto de la plantilla

Si este lunes la Policía Local anunciaba la desconvocatoria de huelga de cara a las Cruces de Mayo de Córdoba, este martes es el sindicato CTA el que denuncia que la Corporación municipal haya prometido el abono de lo adeudado solo a una parte de la plantilla municipal excluyendo al resto. Los agentes locales habían amenazado con no hacer horas extraordinarias a partir del miércoles, día de inicio de las cruces, si no se les pagaba las horas extras del 2025. Después de varios días de pulso, los sindicatos con representación en Policía Local, Siplico, UGT, CSIF y CCOO, anunciaron ayer el alto al fuego tras obtener la palabra del alcalde, José María Bellido.

Ahora es CTA la que levanta la voz y denuncia el pago "selectivo" de lo adeudado a los policías locales, "mientras se excluye injustamente al resto de la plantilla". Desde este sindicato han manifestado su "profunda preocupación y rechazo" ante la reciente decisión de abonar lo adeudado a una parte del personal funcionario, una decisión "acordada en despachos y no en el órgano correspondiente" que deja "fuera a otros trabajadores que, en igualdad de condiciones, también han desempeñado sus funciones y responsabilidades". Además de Policía Local, hay trabajadores de otras áreas, fundamentalmente Infraestructuras, que también trabajan en servicios extraordinarios.

El sindicato entiende que este proceder genera "una evidente situación de agravio comparativo, difícilmente justificable desde los principios de igualdad, transparencia y objetividad que deben regir la gestión de los recursos públicos y del personal al servicio de la administración". "No se puede aceptar que existan criterios opacos o discrecionales a la hora de reconocer el trabajo realizado por los empleados públicos. El pago de lo adeudado debe de responder a criterios claros, públicos y equitativos, y en ningún caso convertirse en herramientas de trato desigual o arbitrario", defiende CTA.

Pagar el resto de lo adeudado

En última instancia, CTA exige igualmente el pago inmediato de todo lo adeudado al resto del personal municipal e insta a la administración a que adopte las medidas necesarias para asegurar que "este tipo de situaciones no vuelva a repetirse, estableciendo mecanismos transparentes y justos que reconozcan el esfuerzo de toda la plantilla en condiciones de igualdad".