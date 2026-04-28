Concurso de Rejas y Balcones de Córdoba 2026: participantes y mapa

La Fiesta de los Patios de Córdoba se vive en los recintos –con 64 patios participantes, 53 de ellos a concurso- y también en la calle con el Concurso de Rejas y Balcones, que discurre paralelamente con la cita de los patios y pone en valor las fachadas de los edificios de algunos puntos distinguidos dentro del casco histórico de la capital se visten por el Mayo Festivo aunando una arquitectura singular, elementos de vegetación y muchas flores.

Calle Manuel Soro Tinte 3 / VÍCTOR CASTRO

Fechas del concurso de Rejas y Balcones

La cita se programa cada año de forma paralela al Festival de Patios de Córdoba, y este 2026 tendrá lugar del 4 al 17 de mayo.

Horario del concurso de Rejas y Balcones

La singularidad de este evento es que se disfruta a pie de calle por lo que no es necesario esperar largas colas, como sí ocurre con los Patios de Córdoba, y puede visitarse a cualquier hora del día.

Gráfico de participantes en el Concurso de Rejas y balcones 2026. / CÓRDOBA

[Amplía el gráfico aquí]

Listado de Rejas y Balcones de Córdoba a concurso

La edición de este año cuenta con 33 participantes:

Pastora 2 (grande).

Abejar 2 (mediana)

La Palma 3 C (mediana)

San Juan de Palomares 8 (grande)

Carlos Rubio 7 (grande)

Postrera 3 (mediana)

Fernán Pérez de Oliva 2 (grande)

Abejar 8 (grande)

Fernán Pérez de Oliva 7 (grande)

Pedro Verdugo 7 (mediana)

Huerto de San Pablo 3 (grande)

Zarco 13 (mediana)

Puerta de Almodóvar 7 (grande)

Realejo 8 (mediana)

Juan Rufo 20 (grande)

Cidros 4 (grande)

Tafures 4 (mediana)

Barqueros 5 (grande)

San Basilio 17 (grande)

Hermanos López Diéguez 13 (grande)

Villalones 4 (mediana)

Julio Romero de Torres 9 (grande)

Julio Romero de Torres 15 (grande)

Cidros 7 (grande)

Rafael Pérez de León 12 (grande)

Rafael Pérez de León 14 (grande) S

Carlos Rubio 14 (grande)

San Basilio 23 (grande)

Plaza de Colón 21 (grande)

Carlos Rubio 14, Bajo A (mediana)

Martín de Roa 2-1-1 (mediana)

Martín de Roa 2-1-3 (grande)

Martín de Roa 2-1-2 (mediana)

Premios del concurso de Rejas y Balcones

El Ayuntamiento de Córdoba premia cada año las mejores rejas y balcones de la capital a concurso tomando en cuenta criterios como la estética, tipología y permanencia en el tiempo de la decoración floral de las rejas y balcones del edificio, presentadas a Concurso; la valoración de la forja, y de los elementos de decoración de la reja/balcón; y el impacto visual y equilibrio de la reja/balcón en la fachada del edificio.

Teniendo en cuenta estos criterios y la puntuación obtenida, se otorgan seis premios: