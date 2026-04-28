Convocadas ocho plazas de arquitecto para trabajar en la Gerencia de Urbanismo de Córdoba

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes la convocatoria para cubrir ocho plazas de arquitecto en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba. El sistema de acceso a las mismas será por concurso-oposición en turno libre y las plazas pertenecen a las ofertas públicas de empleo de 2017, 2018, 2020, 2021 y 2023 de la GMU. El 10% de las plazas estarán reservadas para personas con discapacidad.

Requisitos

En cuanto a los requisitos que hay que cumplir para acceder a una de estas plazas, estás los comunes a estos procesos selectivos. Tener la nacionalidad española o no haber sido separado mediante expediente disciplinario de alguna administración pública. Para esta convocatoria concreta, los aspirantes deben tener el título de Arquitectura o graduado en Arquitectura (si el plan de estudios habilita para el ejercicio de la profesión), o un título universitario de máster que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, de acuerdo con la legislación vigente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.

Sede de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Solicitudes

Las solicitudes deberán cumplimentarse electrónicamente en el modelo oficial, al que se accederá, con carácter general, a través del punto de acceso general de la sede electrónica del Ayuntamiento de Córdoba para la tramitación de las inscripciones de los candidatos en los procesos selectivos. El plazo estará abierto hasta el 27 de mayo.

Concurso-oposición

El procedimiento de selección será el concurso-oposición libre y constará de dos partes: concurso (40%) y oposición (60%). En la fase de concurso, los aspirantes deberán proceder a la autobaremación de sus méritos en el plazo de presentación de solicitudes, debiendo justificarlos documentalmente una vez finalizada la fase de oposición.

La fase de oposición constará de varios ejercicios de carácter teórico-práctico. El primer ejercicio será un cuestionario de 100 preguntas con cuatro respuestas alternativas y el segundo será un supuesto práctico relacionado con las funciones a desempeñar.

En este enlace viene toda la información, incluida la baremación de méritos y el temario que hay que estudiarse.