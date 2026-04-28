El Círculo de la Amistad de Córdoba subastará tres parcelas para financiar sus instalaciones deportivas

El Real Círculo de la Amistad de Córdoba subastará tres parcelas de su propiedad localizadas en la zona de Turruñuelos. Según ha informado el Círculo, se trata de una decisión "estratégica" y "de profundo alcance" que ha sido respaldada por la mayoría de los socios de la institución. Es más, para someter a votación esta venta se convocó una asamblea general extraordinaria a la que acudieron más de 700 socios, siendo una de las convocatorias con mayor afluencia de los últimos años.

En cuanto al destino del dinero que se consiga en la subasta, fuentes del Círculo han confirmado a este periódico que será para "instalaciones deportivas, recreativas y sociales, conforme el acuerdo de la asamblea".

La consiliaria primera del Círculo, Carmen Parra, explicó en el transcurso de la asamblea la propuesta de enajenación de estas tres parcelas del plan parcial O-5. Unas parcelas, reconoce el Círculo, que son unos activos "valiosos", pero que a día de hoy están "infrautilizados" desde "la perspectiva de los fines sociales de la institución".

La venta, mediante subasta

El procedimiento por el que el Círculo venderá los terrenos será subasta notarial electrónica. Se trata de un sistema, explicó Parra durante la reunión, que "elimina cualquier margen de duda, abre la concurrencia a licitadores de todo el territorio nacional, asegura que el precio final no será una estimación sino el resultado real del mercado, y todo el proceso estará bajo la fe pública notarial". En concreto, los terrenos se venderán a través del portal de subastas del Boletín Oficial del Estado.

Asamblea general extraordinaria del Círculo de la Amistad. / CÓRDOBA

Según han detallado desde el Círculo, la propuesta fue sometida a votación tras un turno de palabra abierto a los socios y resultó aprobada con la mayoría cualificada de los dos tercios exigida estatutariamente. Por lo tanto, la junta directiva tiene ya vía libre para ejecutar la operación conforme a los términos aprobados.

El objetivo, tener unas instalaciones deportivas propias

Hace más de diez años que el Círculo decidió vender estas parcelas con el fin de costear, o al menos evitar endeudarse, sus instalaciones deportivas propias. En una asamblea celebrada en diciembre de 2014 se abordaban tres opciones para esas ansiadas instalaciones: comprar el Club Mirabueno (por entonces llamado todavía Asland), construir directamente ese espacio o esperar a vender el suelo de Turruñuelos y, con eso, costear la construcción.

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El proyecto deportivo del Círculo se localiza en la carretera del Aeropuerto, en la finca de Santa Clara. Los terrenos, de más de 45.000 metros cuadrados, ya tienen el plan de urbanización aprobado por parte de la Gerencia de Urbanismo. La histórica entidad ya comentó en su día que el club iba a tener todo lo imprescindible de este tipo de instalaciones: piscinas, pistas de pádel, de tenis, cocina, bar o aparcamientos. Hasta ahora, sus socios vienen disfrutando de instalaciones de otras entidades con las que se firman convenios. Pero el objetivo de siempre es contar con unas instalaciones propias.